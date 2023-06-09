Ayakkabı karşılığında kan bağışı izdihamı

Gaziantep’te kan bağışında bulunanlara spor ayakkabı hediye edilen kampanyasında izdihamı aratmayan görüntüler yaşandı. Kavurucu sıcak altında bekleyenler, kanlarını verip, bir çift spor ayakkabı aldı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'te hem pandemi dönemi hem de deprem sonrasında yaşanan kan sıkıntısı Kızılay'ın tüm çağrılarına rağmen giderilemedi.

Demokrasi Meydanı başta olmak üzere kentin kalabalık yerlerinde kurulan seyyar kan bağış noktaları da sorunun çözümüne istenen desteği sağlayamadı.

BELEDİYE KAN BAĞIŞI YAPANLARA AYAKKABI HEDİYE ETTİ

Bunun üzerine Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de bağışta bulunanlara spor ayakkabı hediye edilen kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay'ın sürekli kan bağışı kabul ettiği, ancak çok az sayıda kişinin kan verdiği Demokrasi Meydanı'nda, spor ayakkabı hediyesinin dopingiyle toplananlar, çadırlarda kanlarını verip, ayakkabılarını alarak alandan ayrıldı.

HEDEF 10 BİN ÜNİTE

Geçtiğimiz yıl 3 bin 200 ünite kan bağışının yapıldığını belirten yetkililer, bu yılki hedeflenen bağış miktarının 10 bin ünite olduğunu söyledi. Kızılay'ın stoklarına gönderilen yeni kan memnuniyetle karşılanırken, spor ayakkabı hediyeli kan bağışı için bekleyenler, çevreden geçenler tarafından ilgiyle izlendi.

“VATANDAŞ DA ÇADIR SATAN KIZILAY’A UYDU”

Çevredeki bazı vatandaşlar ise, “Kızılay depremde konteyner, çadır sattı. Vatandaşlar da Kızılay'a uyup kanlarını ayakkabı karşılığı satıyorlar” yorumu yaptı.

Bu arada etkinlik yapılan meydanda bir TOGG marka otomobilin sergilenmesi de dikkat çekti.

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