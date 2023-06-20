Abone Ol

Bahçeli’den üniversite sınavı açıklaması

Partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Umut ediyorum ki ortak bir mutabakatla üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de uzak değildir."  dedi

Yayınlanma: 10:44 - 20 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde buluyor…

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın taşıyıcı kolonu gençlerdir. Hayat okul ev arasında giden rutin bir güzergah değildir.

* Ülkemizde yaklaşık 27 milyon öğrenci vardır. Bu sayı pek çok ülkenin nüfusundan fazladır. Zenginlik buradadır.

* Bize düşen gençleri sınavdan sınava sokmaktan çıkarıp, tekdüze eğitim mantığına havale etmemektir.

“BİZ GENÇLİĞİMİZİ YOLDA BULMADIK”

* Biz gençliği sınavlarla bulmadık, bu yolda da kaybetmeyiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzakta değildir.

* Umut ediyorum ki ortak bir mutabakatla üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de uzak değildir.

Ayrıntılar geliyor…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Devlet Bahçeli MHP TBMM Üniversite sınavı
X Reklam