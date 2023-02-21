Bahçeli: Onları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli "Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Ve bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir." dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasını Kahramanmaraş merkezli depremde yaşananlara ayıran Bahçeli’nin hedefinde deprem fırsatçıları vardı.

“DEPREMDEN MEFAAT DEVŞİRMENİN ARAYIŞINDA OLANLAR…”

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Fırsatçılığın karanlığından istifadeyle fiyat etiketlerini kabartanlar, kiraları artıranlar, kasasını doldurmak için harekete geçenler bu milletin bir ferdi asla olamayacakları gibi şerefli de sayılamazlar. Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Ve bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir.

* Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar, temelsiz eleştirilerini yapmadan evvel aynaya bakmalıdır. Sırtında yumurta küfesi olmayanlar için ileri geri konuşmak maliyetsizdir. Hariçten gazel okumanın önünde de bir engel yoktur.

* Kabul etmek lazımdır ki Türkiye devasa bir musibetin tesirindedir. Tektonik mirası, jeolojik müktesebatı, meteorolojik özellikleriyle Türkiye’miz doğal afetlerin risk ve tehlikelerine her zaman açıktır.

“NE SANDIKTAN KAÇARIZ NE DEMOKRASİYİ YOK SAYARIZ”

Depremin ardından muhalefetin açıklamalarına ve Altılı Masa’nın deprem açıklamasına da sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi:

* Üzerimize çöken 6 Şubat göçüğünden çok daha diri, çok daha güçlü bir şekilden çıkacağız, ağırdan almayacağız, sorumluluktan kaçmayacağız, ihmallere müsaade etmeyeceğiz.

* Bir kısım medya organları, niyeti makus STK'lar, yarım aydınlar, kiralık kalemler, kötürüm yorumcular, felaketten nemalanma kuyruğuna giren siyasi bozguncular maalesef böylesi bir dönemde bile insani ve vicdani duyarlılık göstermemişlerdir.

* Yere batsın sizin siyasetiniz. Böyle ucuz ve meczup siyasete nasıl saparsınız? Rahat olun, biraz sabredin Türk milleti sizin boyun ölçünüzü yakında sandığa gömerek ilan edecektir.

Ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız. Zillet ittifakı paranoyaktı.

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