Bakan yardımcısının kardeşine AKP’li belediyeden milyonluk ihale
AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin 4.6 milyonluk seyir terası ihalesini bakan yardımcısı Mücahit Demirtaş’ın kardeşi Celal Demirtaş'ın şirketi kazandı. İhaleye sadece tek teklif sunuldu. Şirket, AKP’li belediyeden daha önce de ihale almıştı.
Arnavutköy Belediyesi, 23 Mayıs 2023 tarihinde Karaburun'da seyir terası yaptırmak üzere ihaleye çıktı.
İhaleye tek teklif sunuldu. 4 milyon 659 bin TL'lik tek teklifin sahibi Avlu Gayrimenkul Yatırım AŞ ihaleyi kazandı.
Belediye ile şirket arasında 15 Haziran günü imzalanan sözleşmeye göre seyir terası 90 günde tamamlanacak.
AKRABALIK İLİŞKİLERİ DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre ihaleyi alan Avlu Gayrimenkul'un yönetim kurulu başkanı Reyhan İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi. Bu şirketin sahibi de Celal Demirtaş.
Celal Demirtaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ın kardeşi. Celal Demirtaş, Reyhan İnşaat firmasını 1995 yılında, Binali Yıldırım'ın kardeşi Eyüp Yıldırım ile birlikte kurmuş Yıldırım daha sonra ortaklıktan ayrılmıştı.
Avlu Gayrimenkul’un yönetimi kurulu başkanı yardımcısı Sefa Özçelik ise Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdurrahman Özçelik'in oğlu.
Arnavutköy Belediyesi'nin daha önce düzenlediği 41.7 milyonluk meydan düzenleme ihalesini de Avlu Gayrimenkul kazanmıştı.
Sefa Özçelik'in yönetiminde yer aldığı Fıratcan İnşaat ise kamuoyunun tepkisini çeken TCDD'nin Kadıköy Söğütlüçeşme'deki gar inşaatını yapıyor.