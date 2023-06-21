Bakım yapılan asansörün halatı koptu, 1 işçi öldü
İstanbul Güngören'de bakım yapılan asansörün halatı koptu. O sırda kabinle kapı arasında bulunan 36 yaşındaki teknik servis çalışanı Kazım Soğancı hayatını kaybetti.
Güngören Mehmet Nezih Özmen Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinin içerisinde bulunan asansörün bozulması nedeniyle teknik ekip çağrıldı. Ekiplerin bakım yaptığı sırada, iddiaya göre halatı kopan asansör düştü.
O sırada asansör kapısı ile kabin arasında bulunan teknik ekip çalışanı Kazım Soğancı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Soğancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Soğancı’nın Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)