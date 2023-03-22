Belediyenin aracını oğluna tahsis etti, trafik cezasını da belediyeye ödetti

Kayseri’de AKP’li Kocasinan Belediyesi'nin iştiraki olan KİMAŞ'ın Genel Müdürü Enver Uzunefe'nin oğlu, şirket adına kiralanan araçla radara girdi ve ceza yedi. Bu cezayı da AKP’li Kocasinan Belediyesi ödedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li Kocasinan Belediyesi'nin iştiraki olan Kocasinan İmar İnşaat Turizm Danışmanlık Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin (KİMAŞ) üzerinden kiralanan ve Konya- Antalya yolu üzerinde aşırı hız cezası kesilen araçla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

“BELEDİYENİN ARACINI OĞLUNA TAHSİS ETTİ”

İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Muharrem Yiğen, KİMAŞ adına kiralanan aracı, Genel Müdür Enver Uzunefe’nin oğlunun kullandığını, radara yakalanarak ceza yediğini ve cezanın da AKP'li Kocasinan Belediyesi tarafından ödendiğini ifade etti.

DAYISINA DA ADRESE TESLİM İHALE VERMİŞ

Yiğen’in iddiaları bununla da sınırlı değil. Yiğen, KİMAŞ Müdürü Uzunefe'nin daha önce de belediyeye bazı malların teminini için teklif usulüyle yapılan ihaleyi dayısına ait şirkete verildiğini ifade etti.

Yaşananlara tepki gösteren Muharrem Yiğen, şunları kaydetti:

“Kocasinan Belediyesi İmar A.Ş., öz sermayesini Kocasinan Belediyesi'nin yani halkın oluşturduğu bir ticari işletme. Bu işletmenin başında bulunan Enver Uzunefe. Daha önce şirkete/belediyeye bazı malların teminini dayısından teklif usulü ile aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu defa bambaşka; KİMAŞ’a ait aracın yediği bir trafik cezası. Cezayı yiyen Enver Uzunefe’nin oğlu. Cezayı yediği yer ise daha ilginç, Konya ili. KİMAŞ’a ait araç ile Konya ilinde oğlunun yediği trafik cezasının parasını KİMAŞ’a ödeten de Genel Müdür Enver Uzunefe. KİMAŞ’a yani belediyeye, yani halka parayla oluşturulan dev bir sermaye. Ve o şirketin aracını oğluna tahsis eden bir yönetici…”

“BU YOLSUZLUKLARIN HESABINI SORACAĞIZ”

AKP'li Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a çağrıda bulunan İYİ Parti'li Yiğen, “Sayın Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Muhakkak ki Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emretmektedir.' (Nisa Suresi) Yıllardır söylediğimiz gibi liyakat sahibi olmayan kimselerin göreve gelmesinin basit sonuçlarından biridir bu durum” dedi.

Genel Müdür Enver Uzunefe’ye de seslenen Yiğen, şu soruları yöneltti:

Genel Müdür aracı ne için oğlunuza verdiniz? Konya’ya görevli mi gitti?

Aracın yakıt parasını kim ödedi?

Yoksa bütün bunlar Kocasinan Belediyesi’ne ait KİMAŞ tarafından mı ödendi?

KİMAŞ’IN adını Uzunefe A.Ş. olarak değiştirmek gibi bir çalışmanız var mı?

Yiğen sözlerini “Bütün bu haksızlıkların ve yolsuzlukların hesabını vereceksiniz. Bizler Kayseri halkının delikli kuruşunun bile peşine düşeceğiz. Her kuruşun hesabını ilgililere sormaya devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

İlginizi Çekebilir AKP'li başkan yardımı şova dönüştürdü

İlginizi Çekebilir Borçtan arazi satan AKP'li belediyeden milyonluk kıyak ihale