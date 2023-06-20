Bilecik’te gazeteciye silahlı saldırı

Bilecik'te yerel gazete ve internet sitesinin genel yayın yönetmeni Cafer Elmas, gece evine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Elinden ve ayağından yaralanan Elmas, hastanede tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan şüpheliler Ahmet Yaşir B. ve babası Ziya B. polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kemal ATLAN

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Bilecik Yarın Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve sahibi Cafer Elmas, dün gece evine girmek üzereyken kendisine pusu kurduğu belirtilen Ahmet Yaşir B.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Gazeteci Elmas ile daha önce de tartıştığı öğrenilen Ziya B.'in oğlu Ahmet Yasir B.’nin, olayın hemen öncesinde kendisini telefonla arayarak tehdit ettiği öğrenildi.

Gazeteci Cafer Elmas’ın evinin önünde bekleyen Ahmet Yaşir B., aracıyla geldiğini göründe kapısını açarak sol ayağına ateş etti. Ahmet Yasir B.’nin ateş etmesini önlemek isteyen Cafer Elmas, daha sonra saldırganın tetiği çekmesiyle elinden yaralandı.

Elmas, kendini savunmak amacıyla saldırgana biber gazıyla müdahale etti. Saldırgan bir kez daha ayağına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Vücudunun üç yerinden yaralanan gazeteci Elmas’ın, bir süre saldırganı kovalaması olay yerindeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vücudunun 3 ayrı yerine isabet eden kurşunlarla yaralanan gazeteci Cafer Elmas, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Elmas'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Elmas daha sonra yaralandığı elinden ameliyat olmak üzere özel bir hastaneye sevk edildi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Gazeteci Cafer Elmas’ı silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ahmet Yaşir B., Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanedeki ilk tedavisinin ardından ifade veren Cafer Elmas, saldırgan Ahmet Yasir B.’yi babası Ziya B.’nin ‘azmettirdiği’ iddiasıyla davacı ve şikayetçi oldu. Silahlı saldırı suçundan gözaltına alınan Ahmet Yaşir B. ve babası Ziya B. polis tarafından adliyeye sevk edildi.

“BÖYLE KİŞİLİKSİZ İNSANLARIN SALDIRISI BENİ YILDIRAMAYACAK”

Saldırı sonrası konuşan Cafer Elmas, “Böyle kişiliksiz insanların saldırısı beni yıldıramayacak. Ben yine işime geri döneceğim ve haberlerimi yazmaya devam edeceğim” dedi.

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