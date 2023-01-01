Son dakika… Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını kaybetti
Sakarya'da bisikletinin freni tutmayan Muhammet Enes Kös, duramayarak bir dükkanın duvarına çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
.Olay, dün akşam Sapanca’ya bağlı Göl Mahallesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle yokuş aşağı inen Muhammet Enes Kös, frenlerinin tutmaması sonucu bir dükkanın duvarına çarptı.
Çocuğun yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekibi geldi. Ağır yaralandığı belirlenen çocuk, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammet Enes Kös, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)