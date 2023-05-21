Bu fotoğraf kareleri her şeyi anlatmaya yetmiyor mu?

HÜDA-PAR kongresinin yapıldığı salondan yansıyan bu fotoğraf karesi, AKP listelerinden seçime girip Meclis'e dört milletvekili gönderen HÜDA-PAR- Hizbullah ilişkisinin delillerinden biri olarak hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Özgür CEBE

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Hizbullah terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen ve Cumhur ittifakına katılarak AKP listelerinden TBMM'ye 4 milletvekili gönderen HÜDA-PAR’ın Hizbullah ilişkisi, partinin Ankara Atatürk Spor Salonu’nda 15 Mayıs 2016'da gerçekleştirdiği 2. olağan genel kongresinde çekilen bu fotoğraf karesi ile yine gündemde.

HÜDA-PAR KONGRESİNDE HİZBULLAH LİDERLERİNİN FOTOĞRAFLARI

Fotoğrafta salonu dolduran parti taraftarlarının HÜDA-PAR'ın bayrak ve flamalarını taşıdıkları görülüyor. Aynı fotoğraf karesinde 17 Ocak 2000 tarihinde İstanbul Beykoz'daki villa baskınında öldürülen örgüt lideri Hüseyin Velioğlu ile aynı baskında sağ yakalanan Hizbullah'ın Şura üyesi Edip Gümüş, 5 Eylül 2001'de Adana'nın Pozantı İlçesinde polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen örgütün kasası Sülhaddin Ürük'ün fotoğraflarının kongreye katılanların ellerinde yükseldiği görülüyor.

165 KİŞİNİN ÖLÜM EMRİNİ VERMİŞTİ, KONGREDE POSTERİ AÇILDI

Hizbullah'ın yeni lideri olarak kabul edilen Edip Gümüş Diyarbakır'da Hizbullah çatı ana davasında 165 kişinin ölüm emrini vermekten yargılanırken uzun tutukluluk sürelerini düzenleyen CMK'daki değişiklik nedeniyle 10 yıl tutuklu kaldığı için 4 Ocak 2011'de tahliye edilmişti. Edip Gümüş ve beraberinde tahliye edilen tetikçiler sırra kadem basarken, Yargıtay haklarındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını oy birliğiyle onamıştı.



KONGREDE AKP DE TEMSİL EDİLMİŞTİ

Hizbullah üyelerinin boy boy afişlerinin asıldığı kongreye AKP'yi temsilen dönemin milletvekili Burhanettin Uysal da katılmıştı.

ERDOĞAN: TAMAMİYLE YERLİ VE MİLLİ BİR YAPI

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir televizyon programında, “Hizbullah bana göre terör örgütü değil. Biz Hizbullah'ın devamı değiliz. Kimsenin mirasçısı da değiliz” demişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da iddiaların hedefindeki HÜDA-PAR’la ilgili olarak “Tamamıyla yerli ve milli bir yapı. O sözü edilen örgütlerle falan bir ilişkisi yok. Kendileri de beyan ettiler zaten” değerlendirmesinde bulunmuştu.

HÜDA-PAR’IN BİR BAŞKA ETKİNLİĞİNDE DE VELİOĞLU’NUN FOTOĞRAFI ASILDI

HÜDA-PAR Diyarbakır İl Teşkilatı tarafından Diyarbakır Seyrantepe Kapalı Spor Salonunda da 10 Şubat 2014 günü “İslam Şehitlerini Anma ve Anlama” adı altında bir etkinlik düzenledi. Bu etkinliğe de yüzlerce HÜDA-PAR'lı katıldı. Bu etkinlikte de salona yine Hizbullah'ın öldürülen lideri Hüseyin Velioğlu'nun fotoğrafları asıldı. Altına da “Şehid Rehber” yazıldı.

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