Cami hoparlöründen Erdoğan’ın mitingine davet

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeşilhisar Köyü camisinin hoparlöründen Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine katılım çağrısı yapıldı

Müslüm EVCİ

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Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yapılması planlanan ancak rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı mitingiyle ilgili, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeşilhisar Köyü'ndeki caminin hoparlöründen katılım çağrısı yapıldığı ortaya çıktı.

“ARAÇLAR SAAT 12.00'DE HAREKET EDECEKTİR”

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, caminin hopörlerinden “Saat 3’te Sayın Cumhurbaşkanımız Yozgat’a hızlı tren açılışına ve mitinge gelecektir. Bu nedenle bütün halkımız davetlidir. Boğazlıyan’dan Cumhuriyet Meydanı’ndan saat 12’de araçlar hareket edecektir. Bütün komşulara ilanen duyurulur. Ayrıca kendi özel aracıyla gitmek isteyen komşular var ise bunlara da yardımcı oluruz” anonsu yapıldı.

MİTİNGE ERDOĞAN'IN YERİNE FUAT OKTAY KATILMIŞTI

Dün Yozgat’ta yapılması planlanan ancak daha sonra Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı mitinge Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılmıştı.

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