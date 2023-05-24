Cami imamına tepki gösteren vatandaş yaşananları Ekrem İmamoğlu’na anlattı

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi’de “28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın” diyen cami imamına tepki gösterdiği için saldırıya uğrayan vatandaş Halit Demir ile buluşarak yaşadıklarını dinledi.

Sözcü İstanbul

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19 Mayıs 2023 günü Sultangazi'de Cuma namazı sırasında yaşanan tepki çeken olayın mağduru olan gazi Halit Demir, 23 Mayıs günü İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

“İMAM ‘BU TERÖRİSTLERE CUMHURBAŞKANIMIZI EZDİRMEYELİM’ DEDİ”

İmamoğlu'na camide yaşadıklarını anlatan Demir şunları kaydetti:

“19 Mayıs'ta oğlumla Cuma namazına gidelim dedik. 10-15 dakika var, gidip hocayı dinleyelim dedim. Hoca ‘bu teröristler bir araya gelmişler. Cumhurbaşkanımızı yok edecekler. Biz Cumhurbaşkanımızın yanında siper alalım cephe alalım. Bu teröristlere cumhurbaşkanımızı ezdirmeyelim' dedi.

“VATANDAŞA DİNDEN İMANDAN BAHSETSENİZE”

Allah, Kuran şahit ben milliyetçi bir adamım. ‘Hocam çok yanlış konuşuyorsun' dedim. Hatta ‘Burası sizin bu konuları konuşacağınız yer değil. Zaten vatandaş gergin. Seçim yaşadık, bir daha seçime gidiyoruz. Burada her etnik kökenden insan var. Niye böyle konuşuyorsunuz? Siz vatandaşa dinden imandan bahsetsenize' dedim.

“KÜRSÜDEN İNİP ‘SENDEN Mİ ÖĞRENECEĞİM NE KONUŞACAĞIMI’ DEDİ”

‘Ben senden mi öğreneceğim ne konuşacağımı?' dedi. Ben de ‘Evet burada Allah'tan, dinden, kitaptan, faizden, rüşvetten, fuhuştan konuşacaksın. Orası peygamber koltuğudur, orada kafana göre konuşamazsın' dedim. Bütün cemaat üzerimize saldırdı. Hoca da aşağıya indi. Aklı kamil insanlar ‘durun' dediler.

“BEN ATATÜRKE HAKARET ETMİŞ ADAMIM”

Bizi imam odasına aldılar. İmam geldi. İmam kabadayı adam, normal bir adam değil. Ben güneydoğu gazisi olduğunu söyledim. ‘Amcamın oğlu yanımda şehit olmuş. Sen buradaki insanlara nasıl terörist diyebilirsin' dedim. ‘Ben derim, ben Atatürk'e hakaret etmiş adamım' dedi. ‘Atatürk'e hakaret etme cesaretini nereden buldun? Ya da Atatürk'e hakaret etmek sana ne kattı?' dedim. ‘Burası böyledir, sen galiba ilk defa geldin' dedi. ‘Ben buraya ilk defa geldim, bir daha gelme şansım da yok. Git vaazını yap, namazı bitir. Boşver, seninle bu iş çözülmez' dedim.”

“YÜREĞİ OLAN VAİZ KÜRSÜDEN ONU SÖYLEMEZ”

İmamoğlu, “Yüreği olan o vaiz kürsüden onu söyleyemez. O yüreksiz adam ki oradan konuşuyor. Vallahi biz böyle bir şey görmedik. Cami dediğin yer, her kulun eşit olduğu, Allah ile kul arasındaki bağın kuvvetlendiği bir yerdir. Fakat bunların döneminde hem bu duruma düştük hem de sizin yaşadığınız o saldırılara içerledim yani çok içerledim” karşılığını verdi.

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