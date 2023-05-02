Camiye Erdoğan posteri astılar

Seçim propagandasına seccade ile başlayıp Sultanahmet Camii’nde mitingle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez de posteri Bursa'da Ahmet Dai Camisi'ne asıldı.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Ahmet Dai Camisi’ne, Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı dev bir poster asıldı.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, camiye böyle bir poster asılmasına tepki gösterdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ı göreve çağıran İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, “Camiler, kutsalımızdır. AKP’nin siyasi kışlası değil. Bu mekanlarımıza yaptığınız bu kötülük bile tek başına gitmenize gerekçedir” dedi.

SEÇİM PROPAGANDASINA SECCADEYLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim maratonuna 2 Nisan'da Bağcılar'da seccade ile kürsüye çıkarak başlamıştı. Bir iftar programında vatandaşlarla fotoğraflarda seccadeye ayakkabı ile bastığı görülen CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, “Fazla kalmadı 40 gün, birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya’dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs’ta verecektir.” dedi. Erdoğan konuşmasının sonunda kendisine hediye edilen seccadeyi göstererek, “Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil ha. İnşallah 15 Mayıs'ta şükür namazını bu seccadede kılabiliriz ” ifadelerini kullandı.

CAMİDE MİTİNG YAPTI

Ayasofya’da bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından restorasyonu biten Sultanahmet Camii'ni açtı. Caminin bahçesinde miting yaptı, muhalefeti Diyanet’i kaldırmaya çalışmakla suçladı: “Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz.” Cami avlusunda siyaset konuşan Erdoğan, Türk siyasi tarihinde de bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

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