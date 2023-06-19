Çatışmada iki polisi şehit etmişlerdi, onlar da serbest kalabilir

Diyarbakır’da 2 polisin şehit olduğu, 6 polisin yaralandığı IŞİD operasyonuyla ilgili 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Ancak davanın 8 yıl sürmesiyle uzun yargılama ve tutukluluk süresini düzenleyen kanun maddesi uyarınca üç tutuklunun da Hizbullah tetikçileri gibi tahliye olabilecekleri gündeme geldi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Huzurevleri semtinde IŞİD'li teröristlerin hücre evi olarak kullandığı iki ayrı villaya eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve 8 yıldan beri yargılanan 18 sanıklı dava karara bağlandı.

Mahkeme, Kilis'in Elbeyli ilçesinde durdurulan bir araçta çok sayıda silah, mühimmat ve roketatarların bulunması üzerine soruşturmanın genişletilmesiyle bu silahların Diyarbakır'da hücre evinde barınan teröristlere ulaştırılacağı bilgisi üzerine iki ayrı eve 26 Ekim 2015 günü operasyon yapıldığını belirtti.

ÇATIŞMADA 7 TERÖRİST ÖLDÜ

Polislerin koçbaşı ile kapıyı kırmaya çalışırken bir teröristin el bombası fırlattıktan sonra içeride diğer teröristlerin evin dört bir yanından polisleri yaylım ateşine tuttuğunu belirten mahkeme, özel harekât polisleri Gökhan Çakıcı, Sadık Arslan'ın şehit olduğunu, 6 polisin yaralandığını vurguladı.

Teröristlerin “Allahu ekber, kâfirler, cihad için buradayız. Hepinizi cehenneme göndereceğiz, öleceksiniz” diye bağırdıktan sonra çatışmaya devam ettikleri, kaçamayacağını anlayan bir teröristin üzerindeki canlı bomba yeleğini patlattığı, parçalanarak öldüğü, toplam 7 teröristin ölü ele geçirildiğini belirten mahkeme, aynı operasyonda 3 teröristin de sağ yakalandığını, evde cephanelik boyutunda silah ve mühimmat ele geçirildiğini ifade etti.

CAMİYE GİTMEYİN, OY KULLANMAYIN, ASKERLİK YAPMAYIN

Mahkeme sanıkların Suriye üzerinden yasadışı yollarla ülkeye soktukları silah ve mühimmatlarla cihat hazırlığı içinde olduklarını, dosyaya gönderilen MASAK raporuna göre, örgüte gelir temin etmek için yüklü miktarda para topladıklarını ifade etti.

Suriye'deki çatışmalı bölgelerde eğitim alıp Türkiye'ye sızdıkları, bombalı sansasyonel bir eylem hazırlığı içindeyken baskınla etkisiz hale getirildikleri bildirildi. Cuma namazlarında cami imamının resmi sıfatı olduğu için arkasında namaz kılmanın günah olduğu, askere gidilmemesi gerektiği, seçimlerde oy kullanılması halinde dinden çıkılacağına dair örgütsel toplantılar ve sohbetler gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Radikal İslamcı, tekfirci fikirlerin yayılması için bir araya gelen sanıkların Türkiye'de yoğun bir propaganda ve örgütlenme çalışmaları içine girdikleri vurgulandı. Terör örgütünün tüm üyelerinden el yazmalı vasiyetname aldığının, teröristlerin yapmaları gerekenleri teker teker örgüte raporladıklarının da ele geçen dokümanlarda yer aldığına dikkat çekildi.

CEZA ALDILAR AMA HER AN TAHLİYE OLABİLİRLER

Mahkeme 8 yıl süren davada tutuklu sanık Muhammed Ayaz ile haklarında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunan Osman Uçak ile Ömer Becerikli'nin dosyasının ayrı bir esasa kaydedilerek yargılamalarının devamını kararlaştırdı.

Mahkeme tutuklu sanıklar Nihat Turan'ı 23 yıl, Abdurrahman Sarıdağ'ı da 19 yıl 6 ay hapisle cezalandırıp tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık Mahmut Demirtaş 10 yıl 6 ay, Mikail İçten, Mustafa Deniz ve Orhan Turan'ı 7'er yıl 6'şar ay, irfan Çalar'ı da 4 yıl 7 ay hapisle cezalandırıp haklarında yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme İrfan Çalar hakkında ayrıca sanıklardan Jülide Çalar ile 13 yaşındayken imam nikâhıyla evlendiği için ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçları Soruşturma Bürosuna suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Evlilik yaptığı sanık Jülide Çalar'ın da delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Sanıklar Emrah Emre 3 yıl 1 ay 15 gün, Mehmet Erdem 1 yıl 15 gün, Veysi Özbay 10 ay 25 gün hapisle cezalandırıldı ve bu cezaları 5 yıl süreyle ertelendi.

4 sanık da delil yetersizliğinden beraat etti. Davada tutuklu yargılanan 3 sanığın, haklarındaki mahkumiyet kararları kesinleşene kadar uzun tutukluluk süresini düzenleyen CMK'nın ilgili maddeleri uyarınca tahliye olabilecekleri öğrenildi.

VALİLİK 12 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI DEMİŞTİ

Diyarbakır Valiliği çatışmanın ardından yazılı bir açıklama yaparak 7 teröristin öldürüldüğü çatışmada 12 teröristin de yakalandığını duyurmuştu. Çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini açıklamıştı.

Dönemin Başbakan Yardımcılığını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, evde 7 IŞİD'li teröristin öldürüldüğünü, 12'sinin de sağ yakalandığını belirterek, “Önemli bir grup etkisiz hale getirilmiş oldu, farklı illerdeki bağlantılarına ulaşmaya çalışıyoruz” demişti.

Baskında iki polisi şehit eden teröristlerden Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü ele geçirilmişti.

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