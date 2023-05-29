CHP binasını taşladılar

Giresun'da dün akşam CHP binasına taşla saldırı yapıldı. Bulancak ilçe binası camında bulunan Atatürk resmi hedef alınarak yapılan taşla saldırıda maddi hasar oluştu.

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CHP Bulancak ilçe binasına dün akşam kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından taşlı saldırı yapıldı. Binanın camlarında bulunan Atatürk resmi hedef alınarak yapılan saldırıda camlar kırıldı. Binada maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu, İlçe Başkanı Necmi Sıbıç saldırıyı kınayarak faillerinin kısa sürede yakalanmasını istedi.

“NEYİN KUTLAMASINI YAPTILAR”

Depremde 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten ve bu acıyı hiçe sayarak kutlama yapıldığına dikkat çeken CHP Bulancak İlçe Başkanı Sıbıç, şunları kaydetti:

“Aç sefil perişan bıraktıkları halkı unutarak alanlarda coşup eğlendiler. Dağ gibi sorunlar ortada iken neyin zaferini kutladılar? Mermiler havada uçuştu, müzik sesleri yeri göğü inletti.

Pazar gecesi Bulancak ilçe binamız da saldırıya uğradı. Taşla sopayla saldıranlar cam çerçeve indirdiler ve bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini taşladılar, yırttılar.

Atamıza saldıranlar bilsinler ki, biz Atatürk’ün askerleri olarak bu ucuz kahramanlıklara geçit vermeyiz. Biz yedi düvele kafa tutmuş kahramanların evlatlarıyız.

Bu alçaklığı yapanları da, bu gerici zihniyeti aşılayanları da kınıyor, faillerin bir an önce bulunup yargılanması için gerekli işlemleri başlattığımızın bilinmesini istiyorum”

“SOKAKLAR TERÖRİZE EDİLDİ CAN GÜVENLİĞİ KAYBOLDU”

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de yaptığı açıklamada, kötülüğün amacına ulaşamayacağını iyiliğin galip geleceğini belirterek şunları söyledi:

“Dün gece genelde ve yerelde neyin zaferi kutlandı anlayamadık. Sokaklar terörize edildi, can güvenliği kayboldu. Ölenler oldu, yaralananlar oldu. Partimizin Bulancak ilçe binası saldırıya uğradı. Cam çerçeve kırıldı, Atamızın posteri taşlanarak yırtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve partimize yapılan bu saygısızlığın hesabı mutlaka sorulacaktır. Esas olarak da, bu saldırgan zihniyeti körükleyenler bu hesaptan nasibini alacaktır.

Devletin tüm imkanlarını kullanarak, baskı kurup, korku iklimi yaratıp yüzde 52 ile zafer sarhoşu olup sokağa dökülenler bilsinler ki, Atatürk’ün gösterdiği yolda, akılla, bilimle yürüyen, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti için mücadele eden yüzde 48 var karşılarında”

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