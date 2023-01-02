CHP’li Öztunç: Doğa ile kumar oynanmaz

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in Çeşme Projesine ilişkin 'İzmir’e level atlatacak' sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç “Level atlatacak dediği projenin Danıştay yürütmesini durdurdu. Yargı kararlarını hiçe sayan Vali, atari oyunu terimleri kullanıyor. Ancak, devlet yönetmek atari oyununa benzemez, doğa ile kumar oynanmaz” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, doğa katliamına yol açacak olan Çeşme Turizm Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“VALİYE GÖREVLERİNİ HATIRLATMAK ZORUNDA KALMAK ÇOK ACI”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yargı kararını hiçe sayarak açıklama yapmasını eleştiren Öztunç, “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İzmir’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen Çeşme Turizm Projesinin yürütmesinin durdurma kararı verdi. Vali, ilde Devletin ve Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Yani, Sayın Vali, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasından hukuken sorumludur. Kendisi devlet katında level atlamak için, yargı kararını hiç sayan açıklamalar yapıyor. Valiye görevlerini hatırlatmak zorunda kalmak çok acı. Maalesef, ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesinin geldiği sınır budur” diye konuştu.

“ÇEŞME PROJESİ KAMU ZARARI VE İSRAFA YOL AÇABİLİR DİYE DURDURULDU”

Projeyle, zeytinlik ve Doğal Sit alanlarındaki ağaçların kesilerek 12 adet golf sahası yapılacağını belirten Öztunç, şunları söyledi:

“Arkeolojik Sit Alanlarının, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı İçme-Kullanma Suyu Havzasının, Kesin Korunacak Hassas Alanlar, Nitelikli Doğal Koruma Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarından oluşan, doğal Sit Alanlarının, Akdeniz Foku Yasam Alanları gibi alanların ve çeşitli ekosistemlerin bulunduğu bir alandan söz ediyoruz. Proje 12 bin 17 hektarlık alana yapılacak.

Projenin, 52 milyon 500 bin m2'si orman alanı, 6 milyon m2'si mera alanı, 1 milyon m2'si zeytinlik ve nitelikli tarım alanı, 3 milyon m2'si doğal sit alanı. 5 bin 250 hektarı (52 milyon 500 bin m2) tescilli orman alanında ağaçlar kesilerek 12 adet golf sahası yapılacak. Golf sahası yapılacak alanların arasında Alaçatı Gölobası da var.

Burası Türkiye Natura 2000 habitatları arasında korunması öncelikli alanlardan biri. Yapılacak turizm bölgesinin 42 kilometresi kıyı,20 milyon m2'si deniz yüzeyi. Sadece kıyılar değil 20 milyon m2 deniz alanı ve içindeki adalara da hiç kimse giremeyecek. Çünkü projeye göre buralar da özel mülkiyet olacak.”

“ÇEŞME PROJESİ DEMOKRASİ SORUNUDUR”

“Bu mesele rant sorunu olduğu kadar, demokrasi sorunudur” diyen Öztunç şöyle devam etti: “Merkezden, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerin, yurttaşların fikrini almadan, yerel yönetim kuruluşlarının yetkisini çiğneyerek ben yaptım oldum mantığıyla alınmış bir karardır. Bu projeye yöre halkı, yerel yönetimler, İzmirliler karşı çıkıyor. Birileri rant elde edecek, para kazanacak, 5'li çete daha da zenginleşecek diye İzmir'in, Çeşme'nin talan edilmesine sessiz kalmayacağız.”