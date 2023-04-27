Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan’ın rahatsızlığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaptı. Fahrettin Koca, Erdoğan’ın Gastroenterit enfeksiyonu geçirdiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

25 Nisan’da katıldığı TV programında rahatsızlandığını açıklayan ve 14 Mayıs seçimleri için düzenlenen mitingleri doktorunun tavsiyesi üzerine iptal ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaptı.

Koca, çeşitli programlar için geldiği Konya’da, Karatay 9 No’lu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumunu herkesin merak ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

*Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi.

*Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek.

Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti.

CANLI YAYINDA NE OLMUŞTU?

25 Nisan Salı günü 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın 23.30 başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı yayında gündemi değerlendirdiği sırada yayın kesilmişti.

O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam’ dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.

O anlarda ekrana “eyvah eyvah” sesi yansıdı ve kameralar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı göstermeden program birden kesilmişti.

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlamıştı…

İlginizi Çekebilir Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı