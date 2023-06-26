Dakikalarca hayatta tutmaya çalıştı ama…
Adana'da 23 yaşındaki Murat Bozkurt, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle alt geçitte kamyonun altına girdi. Kamyon şoförü Mehmet B., Murat Bozkurt'u oturur pozisyona getirip, bilincini açık tutmaya çalıştı. Ancak Mehmet B.'nin çabası Bozkurt'u hayatta tutmaya yetmedi.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki alt geçitte saat 12.00 sıralarında Murat Bozkurt’un kontrolünü yitirdiği motosiklet, Mehmet B. yönetimindeki kamyonun altına girdi.
Mehmet B. kamyonu durdurup, sağlık ekiplerine haber verdikten sonra Bozkurt’un yardımına koştu.
ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI
Yola savrulan Murat Bozkurt’u oturur pozisyona getirip konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştı. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekibi Bozkurt’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Bozkurt’un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)