Deprem profesöründen ürperten hesaplama: 200 bin kişi göçük altında

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı hesaplamalara göre, Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası en az 200 bin kişinin göçük altında olduğunu öne sürdü.

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Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler için “Bu dünya çapında bir afet” değerlendirmesi yapan deprem bilimci-jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan korkutan tespit… Göçen bina sayısının belli olduğunu kaydeden Ercan, şunları söyledi:

– Benim hesaplarıma göre 4 kat üzerinden ve 8 daire olarak hesapladığımda yaklaşık 200 bin kişi göçük altında. Göçükten çıkarılan insan sayısı yaklaşık 8 bin kişi. Eğer hesap doğruysa yani bunun bir garantisi yok.

BU DÖNEMİN SİYASETİ OLMAZ

– Ama yetkili ağızlar diyorlar ki “Biz her yapının altında kalan insanların adını, soyadını, kimliğini biliyoruz.” O zaman açıklaması gerekiyor gerçekten kaç kişi var? Kim bunlar? Kurtulanlar kimler? Çünkü insanlar kaygıyla bekliyorlar. Şimdi bu dönemin siyaseti olmaz.

4 MİLYON KONUT VAR

– Duble yollar yapıldı ama şu anda millet göçüntü altında. Göçüntü altında kalınan yer yaklaşık 330 kilometrelik bir kuşak. 10 tane ili etkiliyor. Yaklaşık 4 milyon konutun bulunduğu bir yer. 13 milyon kişi bu konutlarda otururken şu anda yaklaşık 7 bin konut göçmüş durumda ve insanlar çaresiz.

– Elinde yeterli miktarda kurtarmacılar yok. Kurtarma araç gereçleri yok. Bu dünya çapında bir afet. Yani dünya böyle bir afeti çok az gördü. Yani bu kadar yapının yıkıldığı yerde halen ölümler bu seviyedeyse, bu işte bir yanlışlık var. (ANKA)

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