‘Deprem yönetmeliğine uygun’ diyerek duyurmuştu, AKP’li başkan 24 gün sonra o konutlarda

Malatya'nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan ve yaklaşık 7 ay önce vatandaşlara teslim edilen ‘Yeşil Topsöğüt Konutları’ 6 Şubat depreminde zarar görmüştü. Daha önce "Kaliteli ve özellikle deprem yönetmeliğine uygun konut projeleri ile ilçemiz daha güvenli bir yaşam merkezi olacaktır" diye vaat eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 24 gün sonra o konutlarda incelemelerde bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından, 2020 yılında temeli atılan 136 daire, 7 blok, 6 dükkândan oluşan ‘Yeşil Töpsöğüt Konutları’ yaklaşık 7 ay önce sahiplerine teslim edilmişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören konutlar oturulamaz hale geldi.

Belediye’nin projesi olan Yeşil Topsöğüt konutlarının depremde zarar görmesinden 24 gün sonra AKP'li belediye başkanı Mehmet Çınar o konutlarda inceleme yaptı. Çınar, o ziyareti ise sosyal medya hesabından paylaştı.

AKP'Lİ BAŞKAN “DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN” DEMİŞTİ

Yeşil Topsöğüt Konutları' sitesinde projeyle ilgili daha önceden yazılı açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çınar, projenin deprem yönetmeliğine uygun olduğuna vurgulayarak, şunları söylemişti:

“Güzel ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. ‘Durmak Yok Yola Devam' şiarıyla, hizmet üreten belediyecilik anlayışıyla ilçemize, ata toprağımıza canla başla katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. 320 binin üzerinde nüfusuyla dinamik bir güç olan ilçemiz hızlı bir şekilde değişim göstermektedir.

Bu değişim sadece nüfus artışı ile değil ülkemizdeki mevcut yeniliklerin de ilçemizde aynı şekilde yansıması ile gerçekleşmektedir. Özellikle konut-inşaat ve yapı sektöründe son zamanlarda hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır.

İlçemizde yeni yerleşim alanları oluşturmak ve hizmet alt yapısını genişletmek artık kaçınılmaz olmuştur. Kaliteli ve özellikle deprem yönetmeliğine uygun konut projeleri ile ilçemiz daha güvenli bir yaşam merkezi olacaktır”

“GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK”

Depremde zarar gören Yeşil Topsöğüt konutlarının gündeme gelmesinin ardından Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ise şu ifadeler kullanıldı;

“Kahramanmaraş depremi sonucunda ilçemizdeki binaların yüzde 70’i hasar almıştır. Bahse konu hasarlı binalar içerisinde ihalesi gerçekleştirilen ve Dura Mühendislik Tesisat Yapı San. ve Tic. Ltd . ŞTİ. isimli yüklenici firmaları tarafından yaptırılan Topsöğüt Konutları da bulunmaktadır.

Topsöğüt konutları 136 daireden oluşmakta olup kesin kabulü yapılmadığı için halen iş tamamlanmamıştır. Ayrıca bu konutların 39 dairelik kısmının da yükleniciye halen devri yapılmamıştır. 6 Şubat’ta meydana gelen büyük doğal afetten sonra hasar gören bu binalar ile ilgili detaylı tespit çalışmaları devam etmekte olup; imalatlarla ilgili mevcut kanun, mevzuat ve yönetmeliklere aykırı olumsuzlukların tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur”

ZARAR GÖREN O KONUTLARDA İNCELEME YAPTI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremin üzerinden 24 gün geçmesine rağmen Yeşilyurt Belediyesi'nin projesi olan ve depremde ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen Yeşil Topsöğüt konutlarında bugün incelemelerde bulundu. AKP'li Çınar yapılan ziyareti de “Yeşil Topsöğüt Konutlarında incelemelerde bulunduk” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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