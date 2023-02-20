Depremde 19 kişiye mezar olan siteye ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yıkılan ve 19 kişinin yaşamını yitirdiği Hayat Sitesi'ne ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde “Hayat Sitesi’nin enkazında gerekli incelemeler yapılmadan enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı, delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı” belirtildi.

Soruşturmaların titizlikle ve tüm yönleriyle devam ettiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Adı geçen binanın yapımında ya da yıkılmasında sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yıkılan bina enkazından Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi heyetince 12 Şubat tarihinde inceleme için yeteri kadar karot örneği alınmıştır. Soruşturmalar kapsamında il genelinde yıkılan binalarla ilgili bilirkişi nezdinde örnek alımı yapılmadan enkazların kaldırılmaması talimatlandırılarak bu işlemlere izin verilmemektedir. Bilirkişi inceleme sonuçları beklenen soruşturmada, şüpheliler S.S, F.S ve S.S. gözaltına alınmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’ndeki 4 bloktan oluşan 4 katlı Hayat Sitesi’nin altında mobilya mağazası bulunan bina, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde çöktü. Diğer üç blok ise aynı gün saat 13.24’te yaşanan Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremle yıkıldı. Hayat Sitesi’nin enkazından 19 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Binanın içinde kimsenin kalmadığı belirlenmesi üzerine enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

19 Şubat’ta binanın içinde kimsenin kalmadığı belirlenmesi üzerine enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. A blokta yaşamını yitiren Bayram Kırıcı’nın eşi Sultan Kırıcı ve 4 çocuğu enkazın kaldırıldığını görünce tepki gösterdi.

Binanın altındaki mağazanın kolon kestiğini iddia eden aile, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve enkazda inceleme yapılmasını istediklerini söyledi. (AA)

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