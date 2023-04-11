Dışardan bakınca bakkal ama içeride her türlü yasa dışı iş var

İstanbul’da kurdukları bakkal görünümlü ofiste, yabancıların ikamet işlerinden, döviz alım satımına, yasa dışı uluslararası para transferinden (havale) danışmanlığa kadar, bir çok usulsüz iş yapan şüpheliler polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Habip ATAM

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri Başakşehir'de bakkal görünümü altındaki bir işyerinde yabancılara yönelik yasa dışı işlemler yapıldığını belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalarda, bakkal görünümlü iş yerinin, aynı zamanda ofis olarak kullanıldığı belirlendi.

ULUSLARARASI YASA DIŞI PARA TRANSFERİ

İş yerine müşteri gibi giren ekipler, şüphelilerin, yasadışı yollarla uluslararası para transferi gerçekleştirdiğini de tespit etti. Araştırmalarda, Afganistan, Pakistan ve Sırbistan’a para gönderildiği, buralardan para getirdiği öğrenildi.

Döviz bürosu gibi de kullanılan iş yerinde, yabancılarla ilgili danışmanlık hizmeti bile verildiği anlaşıldı. Şüphelilerin, yasal olarak ikamet izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni, oturum izni ve vize alınması gibi konularda belli ücret karşılığı devreye girdiği iddia edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polisin çalışmaları ve tespitleri tamamlanınca, 8 Nisan'da adrese operasyon düzenlendi. Baskında H.K.A. ve N.A. isimli Afgan uyruklu şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda, bir para sayma makinası, para hareketlerini gösteren ajanda ve hesap dökümleri ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin 160 lira ve bin 295 euro paraya da el konuldu.

SERBEST KALDILAR

Emniyet birimlerince yakalanan ve aynı gün adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

HAVALA NEDİR?

Özellikle uluslararası finanas kurumlarının bulunmadığı, bankacılık sistemlerinin yaygın olmadığı ülke ve bölgelerde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, 2 ülkede karşılıklı ofis, döviz bürosu ya da kuyumcu ile anlaşma yapılıyor.

Örneğin Afganistan’dan ülkemize para gönderecek bir kişi, ülkesindeki havala merkezine giderek, para yatırıyor. Yatırdığı para karşılığında şifre alıyor. Alınan şifreyi ülkemizde parayı alacak kişiye gönderiyor.

Daha sonra Türkiye’de kurulmuş yasa dışı havala merkezinden şifre ile aynı miktarda para tahsil ediliyor. Türkiye’de ‘havale’ olarak adlandırılan işleme Arapça’da ‘havala’ deniyor.

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