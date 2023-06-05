Dışişleri’nde Hakan Fidan dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yer almayan Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini törenle Hakan Fidan'a devretti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü açıkladığı yeni kabinesi Milletvekili adayı olmayan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hariç sil baştan değişti.

Değişen bakanlıklardan biri de Dışişleri oldu. Sekiz yıldır Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Mevlüt Çavuşoğlu yerini MİT Başkanı Hakan Fidan’a bıraktı.

Fidan, Dışişleri Bakanlığı’nda bugün düzenlenen törenle görevini Çavuşoğlu’ndan devraldı.

“HER ZAMAN BAKANLIĞIMIZIN EMRİNDE OLACAĞIM”

Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada “8 yıl taşıdığım bayrağı değerli kardeşim Hakan Fidan’a devrediyorum. En zor coğrafyalarda en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım” dedi.

“MİLLİ DIŞ POLİTİKA VİZYONUNU DEVAM ETTİRECEĞİM”

Hakan Fidan ise konuşmasında “Devletimizin milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim” ifadelerini kullandı.

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