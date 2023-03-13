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Drone görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede görev yapan drone pilotlarının çektiği görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Yayınlanma: 09:49 - 13 Mart 2023 Güncellenme:
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Drone görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili etkiledi. Binlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.

Afetin boyutu, bölgeye giden dron pilotlarının çektiği görüntülerle gözler önüne serildi.

Depremin ilk saatlerinden itibaren drone uçuşlarıyla yıkımları görüntüleyen pilotlar, 11 ilin farklı yerlerinde saatlerce süren çekimler yaptı. Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e, Hatay’dan Şanlıurfa’ya, Nurdağı’ndan İskenderun’a depremin yıkıma neden olduğu noktalarda çekim yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi drone pilotu Nurettin Özkan, Şanlıurfa- Gaziantep yolu Narlı kavşağında deprem nedeniyle asfalt yolun parça parça olmuş halini de görüntüledi.

Yolun Narlı kavşağına kadar uzanan kısmında ortaya çıkan görüntü, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yolun birbirinden ayrıldığı, girintili ve çıkıntılı hale geldiği de görüntülere yansıdı.

Drone pilotları, çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden de yayınladı. (DHA)

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