Dudu’yu kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan eşi tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde, bir pansiyonda kabloyla boğulmuş cesedi bulunan Dudu Y.'yi (21) öldürdüğü öne sürülen eşi Rıfat Y. (26), tutuklandı. Anlaşmazlık yaşayan çiftin bir süredir ayrı yaşadığı Rıfat Y.'nin Çorum'daki eşini ikna edip İzmir'deki pansiyona çağırdığı öğrenildi.

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Atatürk Mahallesi’ndeki pansiyonun çalışanları 16 Haziran akşam saatlerinde 3 gündür burada kalan Dudu Y.’yi göremeyince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada, bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Y.’yi boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Dudu Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Y.’nin cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Otopsisi sonrası Dudu Y.’nin cenazesi, Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bir restoranda pide ustası olarak çalışan ve aynı pansiyonda kalan Dudu Y.’nin eşi Rıfat Y.’ye ise ulaşılamadı.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

Dudu Yılmaz’ın geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Y.’den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle 3,5 aydır ayrı yaşadıkları belirtildi. Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Y.’nin yakınları tarafından memleketi Çorum’a götürüldüğü ifade edildi. Bir süre önce İzmir’e dönen Dudu Y.’yi eşi Rıfat Y.’nin ikna edip, pansiyona çağırdığı saptandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu, kamera kayıtlarını inceledi.

Takibin ardından Konak ilçesine geldiği belirlenen Rıfat Y., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Rıfat Y., dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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