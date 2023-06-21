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Emniyet şeridinde korkunç kaza, yol trafiğe kapandı

Konya'da yakıtı bitince emniyet şeridine park eden TIR'a bir başka araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'a yüklü araçlar yola devrildi. Kaza nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya yolunda yapılan çalışmaların ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Yayınlanma: 11:19 - 21 Haziran 2023 Güncellenme:
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Latif Semin idaresindeki TIR’ın Afyonkarahisar-Konya yolu, Bahçesaray mevkisinde yakıtı bitti.
Emniyet şeridine park edilen araca kısa bir süre sonra, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle TIR’da yüklü bulunan hafif ticari araçlar, yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda kazaya karışan araçlar çekilmeye başlandı.

Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda trafik, yapılan çalışmaların ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. (AA)

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