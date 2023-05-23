Erdoğan açılışını yaptı ama dışı başka içi başka…

Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi’nde inşaat sürüyor. Hastanenin arka cephesinde işçilerin inşaat çalışmalarına devam ettiği hastanede sağlık birimlerinin hizmet vermediği, personel eksikliğinin yaşandığı öğrenildi.

Can ÇAPAR

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AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü törenle açılışını yaptığı Hatay Defne Devlet Hastanesi, temelinin atılması gibi açılışında da tartışmaların odağına yerleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz” diye duyurduğu hastane, Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde görünmüyor. Randevu almak için MHRS sitesine giren vatandaşları, hastane ile ilgili “Veri yok” mesajı karşılıyor.

İNŞAAT SÜRÜYOR

Açılıştan sonra TTB yetkilileri ile hastaneyi gezen Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, inşaatın devam ettiğini, poliklinikler haricinde başka bir hizmet verilmediğini, kadro eksikliği yaşandığını açıkladı. Hasta ve işçilerin sağlığına dikkat çeken Yılmaz, hastanenin açılışının erken yapıldığını söyledi.

“SAĞLIK BİRİMLERİ ÇALIŞIR DURUMDA DEĞİL”

SÖZCÜ'ye özel açıklamalar yapan Yılmaz şunları söyledi; “Açılıştan sonra hastaneyi ziyaret ettik. Orada olan sağlık çalışanları ve hastane başhekimi Sayın Alpay Bey ile bir araya geldik.

Sorunlar ve çözüm konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hastane şu an ana branşlarda poliklinik düzeyinde hizmet vermeye başlamış.

Yataklı servisler olsun, ameliyathane olsun, yoğun bakım olsun, diyaliz gibi bölümler olsun şu an aktif olarak çalışır durumda değil. Hastanede aynı zamanda inşaat yapımı da hızla sürüyor.”

“EKSİKLER TAMAMLANMADAN AÇILMAMALI”

Yılmaz, eksikliklerin tamamlanmadan açılışın yapılmasının yanlış olduğunu belirterek; “Sağlık birimleri tamamlanmadan hizmete açılması halkın, sağlık çalışanlarının, inşaatta çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eder durumda. O yüzden açılmamalı. Sağlık birimleri, bina, teknik, sağlık ekipman, hekim, personel tamamlanmadan açılmamalıdır.” dedi.

“KEŞKE DEPREMDEN ÖNCE AÇILSAYDI, ‘MERHAMET' BUNUN NERESİNDE?”

Açıklamasında hastane girişinde yer alan ‘insanlık, merhamet üzerine kuruludur” yazısını da eleştirdi. Depremin ilk günlerindeki sahipsizliği hatırlattı, depremin üzerinden geçen 4 ayda ilde yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Keşke bu hastaneyi deprem öncesinde açsaydınız. İnsanlık merhamet üzerine kuruludur yazısı anlamını o zaman bulacaktı. Depremin ilk günlerinde merhametin ‘M'sini görmedik. Molozlar su dökülmeden toplanıyor.

Molozlar taşınırken kamyonların üzerine branda konmuyor. Molozlar dökülürken insanların barındığı yerlere, su havlarının yakınına, tarım alanlarına yakın yerlere dökülüyor. Merhamet bunun neresinde? Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanları için tayin talebi oluşturdu.

İnsanlar gittiler, ev tuttular, yerleştiler ama 3 ay geçti halen arkadaşların tayinleri yapılmadı. Arkadaşları bu şekilde bekletmek merhamet neresinde?”

ARKA TARAFTA İNŞAAT SÜRÜYOR

Hizmet vermeye başlayan hastanenin arka tarafında inşaat çalışmaları sürüyor. Çelik konstrüksiyon yerleştirme, boya, peyzaj gibi birçok çalışmanın yapıldığı görülüyor. İşçilerin de mesai harcadığı hastanenin arka tarafı, şantiyeyi andırıyor.

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