Erdoğan’dan AKP’li vekillere: Hakkımı helal etmiyorum, aldığınız maaş haram!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında kameralar önünde Genel Kurul'a katılmayan milletvekillerini azarladı: Bu millet hakkını size helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine ayar verdi. Bazı vekillerin Genel Kurul görüşmelerine katılmadığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

– Üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum. Grubumuzun maalesef Genel Kurul’da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim.

BU MİLLET KENDİ KESESİNDEN MAAŞ VERİYOR

– Bu beni ciddi manada üzmüştür. Değerli arkadaşlar bu millet kendi kasasından kendi kesesinden maaşı veriyor. Ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor.

– Ama Genel Kurul’da, yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, ki dün böyle oldu. Bu millet hakkını sizlere helal etmez. Helal etmez.

GÖREVİNİ HAKKIYLA YERİNE GETİRECEKSİN

– Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan, arkadaş, burada görevini hakkıyla yerine getireceksin.

– Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez. Ve aldığınız maaşlar haramdır, haram. Bunu da böyle bilin.

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