Eski eşini 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü, mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi Ayşegül Şimşek'i sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle öldüren Erhan Onur Eldemir yargılanmasına başlandı. Eldemir mahkemedeki ifadesinde ""Bıçak hamlelerini Ayşegül'ü korkutmak için yapmıştım. Onu öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu" dedi.

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Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Onur Eldemir (52), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Eldemir, eşinden 3 yıl önce boşandığını, çocuklarının velayetinin de mahkeme kararıyla anneye verildiğini söyledi.

Eldemir, çocuğu ile görüşmesine engel olduğunu ileri sürdüğü eski kayınpederi tarafından sürekli tehdit edildiğini iddia ederek, çalışmak için gittiği Dubai’den Antalya’ya döndüğünde bu konuyu görüşmek için eski eşi Şimşek’in iş yerine gittiğini ifade etti.

“KORKUTMAK İÇİN HAMLE YAPTIM”

Bunun üzerine eski eşinin uzaklaştırma kararı çıkarttığını belirten Eldemir, “Olaydan bir gün önce de mahkemenin belirlediği gün olmasına rağmen çocuğumla görüştürülmedim. Eski kayınpederimin tehditleri artınca bir alışveriş merkezinden bıçak aldım. Bıçağı arabada taşıyordum.” dedi.

İşten dönen eski eşinin konuşma teklifini kabul etmediğini, ısrar edince de biber gazı sıktığını ileri süren sanık Eldemir, aracından aldığı bıçakla eski eşini bıçakladığını anlattı.

Olayından ardından polis merkezine giderek teslim olduğunu belirten Eldemir, “Bıçak hamlelerini Ayşegül’ü korkutmak için yapmıştım. Onu öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Vicdan azabı çekiyorum. Çocuğumun annesiz kalmasından dolayı da yine çok üzüntülüyüm. Çok pişmanım.” diye konuştu.

“KARDEŞİME ZORLA İSTİSMARDA BULUNDU”

Tanık olarak dinlenen Ayşegül Şimşek’in Fransa’da yaşayan ablası Zerrin Çelik ise kız kardeşi ile hemen her gün telefonla görüştüğünü, kardeşinin eski eşinden boşandıktan sonra şiddet gördüğünü sürekli dile getirdiğini, bir defasında da evine zorla girerek cinsel istismarda bulunduğunu anlattığını iddia etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın “eski eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığının tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatlarından Semih Altın, sanık hakkında savcılık mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmiş olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Maktulün 16 bıçak darbesi ile öldürüldüğüne dikkati çeken Altın, sanığın cinsel istismar suçundan da ceza alması gerektiğini savundu.

TORUNUM HER GÜN ‘ANNEMİ GETİRİN’ DİYEREK AĞLIYOR”

Ayşegül Şimşek’in annesi Gülay Şimşek ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti.

Şimşek, torununun “annemi getirin” diyerek her gün ağladığını ifade ederek, “Böyle yapmaya hakkı yoktu. Kızımın öldürülmesi mi lazımdı? Kadınlar ölmesin, çocuklar yetim kalmasın. Ocaklar sönmesin. Biz yandık. Her gün ağlamaktan gözlerim kör oldu. Yalan yanlış ifadeler vermekle kurtulamayacak.” dedi.

“ÜÇ SENEDE İKİ KERE GÖRDÜM, TEHDİT ETMEDİM”

Maktul Ayşegül Şimşek'in babası Ruşen Şimşek ise “Torunum, benim çocuğumun hediyesi. Sanığı 3 sene de iki sefer gördüm. İki kere evimin önüne motosikletle geldi. Ben onu tehdit falan etmedim.” diye konuştu.

Ayşegül Şimşek’in anne ve babası ile ablasının duruşma salonunda Şimşek ile çocuğunun fotoğrafının basılı olduğu tişört giydiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Antalya Havalimanı’nda bilet satış personeli olarak çalışan Ayşegül Şimşek, 12 Şubat’ta, Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak’ta karşısına çıkan hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Erhan Onur Eldemir tarafından bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan genç kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli Eldemir, bir süre sonra polis merkezine teslim olmuştu.