Fırtınada minarenin devrilme anı kamerada

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde dün fırtınada caminin minaresinin devrilme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Ağaçören’de dün öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gölü Köyü Camisi’nin minaresi, cami lojmanının üzerine devrilerek tavanının çökmesine neden oldu.

Bu sırada lojmanda bulunan İmam Özcan Deniz yaralandı. Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özcan, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Bu arada fırtına sırasında çıkan hortumu cep telefonuyla görüntülemeye çalışan kişi, minarenin devrilme anını da kaydetti. (DHA)

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