Haliçport’a yeni plan: Yol krizi çözüldü

Haliç kıyısını betonlaştıran Haliçport projesinde yol krizi çıktı. Proje alanında bulunan tarihi Çorlulu Ali Paşa Camii için planlanan yol, önceden inşaatına başlanan projedeki blokların bodrum katlarına bitişik çıkınca mesafeler yeniden düzenlendi.

Özlem GÜVEMLİ

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1706 yılında Sadrazam Çorlulu Ali Paşa tarafından yaptırılan Kasımpaşa'daki tarihi Çorlulu Ali Paşa Camii için Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yıllardır süren tapu davası sonucunda cami ve müştemilatı geçtiğimiz yıl, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da karar sonrası ihtiyaç ortaya çıktığı için 2022 yılının ağustos ayında tarihi cami için imar planı değişikliği yapmıştı.

Plan değişikliğinde tarihi yapının bulunduğu bölüm “cami alanı” ve bu alanın ifrazı için gerekli olan bölüm “yol alanı” olarak düzenlendi.

Plan değişikliğinde belirlenen 7 metre enli yolun altında Haliçport Tersane İstanbul projesinin servis yolunun geçtiği belirterek tesisin kullanıma açılması aşamasında 7 metrelik imar yolunun altında geçen servis yolunun kullanımında hukuki sorun oluşmaması için plan notu düzenlemesi de yapılmıştı.

7 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ YOL KRİZ ÇIKARDI

Değişiklik öncesinde Haliçport Projesi'nin inşaat ruhsatı alan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15'inci bloklarında inşaatı başlamış durumdaydı.

Ve plandaki 7 metrelik yolun, inşaatına başlanan blokların zemin altı bodrum katlarına bitişik olduğu ortaya çıktı.

Proje değiştirilemeyeceğinden ilave plan notu ile çekme mesafelerinin belirlenerek sorunun çözülmesi uygun bulundu.

PLAN NOTU DÜZENLENDİ

Blokların inşaatına devam edilebilmesi için şu plan notu düzenlendi:

*Planda 7 metre enli olarak belirlenen yoldan cephe alacak yapıların iskan edilmeyen otopark gibi kullanım amaçlı bodrum katları 7 metre en kesitli yol hizasına kadar ve/veya yolun altından geçen servis yolu duvarına bitişik olarak yapılabilir.

*Ancak 7 metre en kesitli yolun yapı yaklaşma mesafesi zemin katta 3 metre olarak uygulanacaktır. Bu yapılarda zemin üstü katlarda yapı yaklaşma mesafesinden itibaren 1,5 m'ye kadar kapalı ve/veya açık çıkma yapılabilir.

BAKANLIK ONAYLADI

Plan açıklama raporunda, ilave plan notunun bakanlıkça onaylanması halinde yapı bloklarının otopark katlarının 7 metre yola bitişik ve üst blokların yoldan 3 metre yaklaşma mesafesi verilerek, revize ruhsat verilebileceği, dolayısı ile sorunun giderilmiş olacağı belirtildi.

Blok ruhsatları plandan önce alınması ve inşaat faaliyetlerine başlanılmış olması nedeni ile bu plan notu ilavesinin uygun görülmesinin zorunluluk olduğu kaydedildi.

Bakanlık da planları onaylayarak itirazlar için askıya çıkarıldı. Tersane İstanbul projesi, Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince ve eski AKP'li milletvekili Abdulkadir Kart tarafından Haliç kıyısında yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriliyor.