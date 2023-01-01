Son dakika… Hatay’da IŞİD ve PKK operasyonları: 33 gözaltı
Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve IŞİD'e yönelik operasyonda 33 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve IŞİD’e yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 17’si IŞİD’e, 16’sı PKK/KCK üyesi olmak üzere toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli çok sayıda dijital materyal, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet kartuş ile 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.