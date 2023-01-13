İstanbul için kar ihtimali göründü! Tarih yaklaşıyor…

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla beraber yağışsız geçen günler kuraklık ve susuzluk konularını gündeme getirdi. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre İstanbul'da beklenen kar, ayın son haftasında kendini gösterecek.

Sozcu.com.tr

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Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar vatandaşı doğalgaz faturası açısından memnun etse de, yağışsız geçen günler hem barajlar açısından hem de tarım ürünleri açısından sıkıntılı günlerin yaşanmasına neden oluyor. Megakent İstanbul’da gözler yılın ilk kar yağışına çevrilirken küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre karlı günler yaklaşıyor. Güncel tahminlere göre ayın son haftasında sıcaklıklar ciddi oranda düşecek, kar yağışı görülecek.

SOĞUMA 23 OCAK’TAN SONRA HIZLANACAK

Tahminlere göre İstanbul’da 23 Ocak’tan sonra hava sıcaklıkları düşüşünü hızlandıracak. 27 Ocak’tan ay sonuna kadar kar yağışının ihtimali gündemde kalacak. Senenin ilk kar yağışında yoğun bir birikim beklenmese de soğuklar yurdu terk etmeyecek, şubat ayında da karlı günler İstanbulluları bekleyecek.

BUGÜN İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Muğla çevreleri ile Antalya’nın batısında kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.