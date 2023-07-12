İstanbul’da derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu
İstanbul Bayrampaşa’da mahalle sakinlerini dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Dehşete düşüren olay, emniyete yapılan ihbarla ortaya çıktı. Sabah saatlerinde gelen ihbarda, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir adreste dondurucu içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirtildi. Yapılan ihbar üzerine ekipler adrese sevk edildi.
CESET BULUNDU
Olay yerine giden ekipler dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları buldu. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerine haber verildi.
Olayın cinayet olduğu değerlendirilirken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı