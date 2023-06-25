İstanbul’da tramvay raydan çıktı
Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay duraktan yolcu aldıktan sonra raydan çıktı. Yolcular tahliye edilirken seferlerde aksama yaşanıyor...
T1 Tramvay Hattı’nda sefer yapan tramvay Bağcılar’da yolcu aldıktan sonra Kabataş istikametine hareket etti.
Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen ekiplerin tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor. (AA)