İstinyePark’ta yangın çıktı!

İstanbul Sarıyer’de Katar Caddesi üzerinde yer alan yaklaşık 90 bin metrekare büyüklüğündeki İstinyePark AVM’de yangın çıktı. Çatısına yeni katların inşa edildiği alışveriş merkezindeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Orjin Grup ve Doğuş Grubu ortaklığı ile 2003 yılında tasarlanan, 2007'de inşaatı tamamlanan ve 2020 yılında Katar Devleti’nin ortak olduğu İstinyePark alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Hali hazırda çatı katında yeni eklentilerin inşa edilmesi için çalışmalarının yürütüldüğü İstinye Park’taki yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 16.30 sıralarından başlayan yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarına başladığı, dumandan etkilenen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

KATAR DEVLETİ ORTAK OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani’nin başkanlığında Kasım 2020'de yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6’ncı toplantısının ardından iki ülke arasında askeri, ekonomik, sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi alanlarında birçok anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmalardan biri de Katar Yatırım Ajansı'nın İstinye Park ortaklığıyla ilgiliydi. Bu anlaşmayla Katar Yatırım Ajansı, Doğuş Grubu ve Orjin Grubu ile İstinye Park'ta ortaklığa gitmişti. Katarlılar bu ortaklık için 300 milyon dolara yakın bir mebla ödemişti.

Doğuş Grubu, İstinyePark'ta yüzde 42'lik hissesini Katar devletinin şirketi Qatar Holding’e 300 milyon dolara yakın bir meblağa devretmişti.

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