İtiraz üzerine hasar derecesi düşürülen bina depremde yıkıldı

Elazığ’da, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılıp 2 kişiye mezar olan 8 katlı binanın, 2020 yılındaki Sivrice merkezli depremler sonrasında ağır hasarlı olduğunun belirlendiği, ancak iki apartman sakininin itirazı üzerine bunun ‘az hasarlıya’ dönüştüğü ortaya çıktı.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş merkezli olarak geçen 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Elazığ'da da bazı binalar hasar gördü. Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde, Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'ndeki, alt katı dükkan olan 8 katlı binanın yıkılmasıyla 2 kişi yaşamını yitirdi.

O binanın, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ve aynı yıl Aralık ayında yaşanan ikinci depremde hasar gördüğü, önce ağır hasarlı raporu verildiği, iki bina sakininin itirazı üzerine, hasar derecesinin ‘az hasarlı' olarak değiştirildiği belirtildi.

Hasar derecesinin düşürülmesi üzerine bu kez diğer bina sakinleri, Elazığ İdare Mahkemesi'ne başvurup, binanın ağır hasarlı olduğuna karar verilmesini istedi. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi ise binanın orta hasarlı olduğu yönünde rapor sundu.

BİNANIN YIKILMA ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de davacıların avukatı da bilirkişi raporunu yetersiz bulup, teknik bilirkişiler tarafından yeniden rapor hazırlanmasını talep etti. Bu istemi kabul etmeyen Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda binanın orta hasarlı olduğuna karar verdi.

Bu kararın ardından hem davacıların avukatı Coşkun Çağlar Duran hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temyiz başvurusunda bulundu. İstinaf Mahkemesi, 27 Haziran 2022'den bu yana henüz bir karar vermedi.

VERİLEN KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı zamanda CHP Elazığ İl Başkanı olan, davanın avukatı Coşkun Çağlar Duran, Sivrice depremi sonrasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaya sonrasında az hasarlı raporu verilmesine tepki gösterdi.

Duran, “Üç yıl önce ciddi bir deprem atlatmamıza, şehirdeki birçok binada ağır hasarlar ortaya çıkmasına rağmen, yetkililerin verdikleri kararlar neticesinde bu binaların hafif hasarlıya dönüştürülmesi vatandaşlarımızın hayatları tehlikeye atıyor” dedi.

“EN AĞIR HASARLI BİNAYMIŞ”

Avukat Coşkun Çağlar Duran süreçle ilgili SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ağır hasarlı bir binanın tek bir itirazla, detaylı bir inceleme yapılmadan bir gün içerisinde hafif hasarlıya dönüştürülmüş olması, bu binada yaşayan diğer sakinleri rahatsız etti. Bu ağır hasarlı binaya az hasarlı raporu verilmesi sonrasında bina sakinleri hukuki süreci başlatarak itiraz etti.

2021 yılında Elazığ İdare Mahkemesi'nde açılan davada bu binanın ağır hasarlı bir bina olduğunun altını çizdik. Mahkemenin görevlendirilmesiyle yapılan bilirkişi incelemesinde, binanın orta hasarlı olduğuna kanaat getirilerek o yönde bir rapor sunuldu. Mahkeme de bilirkişi raporunu esas alarak, ağır hasarlı olan binanın orta hasarlı olduğuna karar verdi.

Bu karar sonrasında hem biz hem de Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü istinafa başvurdu. İstinaf Mahkemesi ise 27 Haziran 2022'den bu yana henüz bir karar vermedi. Ancak gelinen süreçte görüyoruz ki bu bina orta hasarlı değil en ağır hasarlı binaymış.”

“YETKİLİLERE DERS OLSUN”

Kahramanmaraş'ta iki büyük depremin ardından Elazığ'daki binaların hasar durumuyla ilgili çalışmalar yapıldığını belirten Duran, “Bu çalışmalara bakıldığı zaman Elazığ depreminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, 250 kilometre uzaklıkta olan bir depremin şehrimizin binalarına bu kadar zarar vermesi düşündürücü. Bugün itibariyle 428 binanın ağır hasar alması, çalışmaların ne kadar yanlış ve teknik bilgiden yoksun yapıldığını açık bir şekilde göstermekte. Bu son depremin yetkililere ders olması ve binalarda yapılan incelemelerin daha dikkatli ve detaylı yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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