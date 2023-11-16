İzmir’de raydan çıkan metro duvara çarptı
İzmir Bornova Sanayi durağında raydan çıkan metro peron duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği belirtildi. İzmir Metro A.Ş.'den yapılan açıklamada kazada ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.
İzmir Evka-3 yönünde sefer yapan metronun son vagonu Bornova Sanayi durağında raydan çıkarak peron duvarına çarptı. Kazada ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İzmir Metro A.Ş. kazanın ardından X hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada “Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkarak peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır.
Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan iletim 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.