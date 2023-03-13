Kaçak yapıldı, açıldıktan aylar sonra iptal kararı çıktı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kültür Park'ının bir kısmını imara açarak ilçe otogarı yapmıştı. Mahkeme, Aralık ayında açılışı yapılan ilçe otogarının imar planını iptal etti.

İsmail AKDUMAN

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Samsun’un eski AKP'li Belediye Başkanı ve şimdiki Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 1999 yılında ilçelere yolcu taşıyan araçların terminal olarak kullandığı ve çeşitli depolama ile ticaret binaların bulunduğu alanı kamulaştırıp park yaptı.

Şehir merkezindeki ender yeşil alanlardan biri olan Kültür Park’ın bir kısmını 31 Mart seçimlerinden sonra kentin yeni Belediye Başkanı olan AKP'li Mustafa Demir, imara açtı.

Kısa sürede alana ilçelerden yolcu taşıyan araçlar için İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi adı altında yeni bir otogar yapımına başlandı. Ancak, çevre dernekleri, CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri ile Samsun Mimarlar Odası Şubesi konuyu yargıya taşıdı.

MAHKEME DURDURMA KARARI VERDİ

İmar değişikliği için Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme, oy birliği ile dava konusu taşınmazın yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak belirlendiğini vurgulayarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Belediye ise bölgeyi meclis kararıyla millet bahçesi ilan ederek, otogar inşaatını tamamladı. Ancak, bu karar da yargıya taşındı. Dava devam ederken 30 Aralık günü 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağının yer aldığı otogar, yapılan tören ve dualarla hizmete açıldı.

GECİKMELİ GELEN İPTAL KARARI

Samsun 3. İdare Mahkemesi, daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilen ancak yaklaşık 2.5 ay önce açılan otogarın Kıyı Kanuna’na aykırı olduğunu belirterek işlemin iptaline karar verdi. Gerekçede şu ifadelere yer verildi:

“Kıyı Kanununda ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte kıyı bölgelerinde yapılabilecek tesis ve yapılar sayılmakla birlikte, dava konusu imar planı değişikliği ile yapılması planlanan ‘Ulaşıma yönelik alt yapı tesisinin’ mevzuatta sayılan tesis ve yapılar arasında yer almadığı, eşdeğer alan olarak ayrılan park alanı büyüklüğünün plandan kaldırılan park alanından daha küçük bir alan olmasının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 3. fıkrasına aykırılık teşkil ettiği, ayrıca kıyılarda plan onay yetkisinin 3621 sayılı Kıyı Kanunun 7. maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait olmasına karşın planın doğrudan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından davaya konu edilen işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oyçokluğuyla karar verildi”

“YIKSAN AYRI BİR DERT YIKMASAN AYRI”

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin İYİ Partili meclis üyesi Ayhan Ayvaz, yargının da geç karar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“İlçe Transfer Merkezi’nin imar planı 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Burası için yürütmeyi durdurma kararı da verilmişti ancak farklı uygulama ve formüllerle inşaata devam edildi ve tamamlandı.

Son yaşadığımız felaketten de ders almadıysak daha ne olması lazım? Şimdi mahkeme iptal kararı verdi. Peki, bu kadar yapılan yatırım, harcanan paralar ne olacak? Yıkarsanız hukuk tanımazlığınız yüzünden halkın parasını boşa harcamış olacaksınız.

Yıkmazsanız yargı kararlarına karşı gelerek hukuksuzluğu tanımış ve uygulamış olacaksınız. Yıksan ayrı bir dert yıkmasan ayrı. Bunun bedelini vatandaşlara ödetmeye hakkınız yok”

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