Kaftancıoğlu paylaştı: Montaj, dublaj yok doğru var…

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mülteci konusuna ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kaftancıoğlu, “Montaj, dublaj yok doğru var. Buyrun!” ifadelerini kullandı.

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CHP İstabul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından bir video yayınladı. Paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ana muhalefetin başındakiler ve yanındakiler ne diyorlar? ‘Biz seçimi kazandığımızda, bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. Biz göndermeyeceğiz” şeklindeki sözlerine yer verildi.

Videoda, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Buradan ilan ediyorum; ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta” şeklindeki konuşması da yer aldı.

Kaftancıoğlu söz konusu videoyu,Recep Tayyip Erdoğan imzalı “Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar: Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar, biz göndermeyeceğiz!” ifadelerini “-Montaj, dublaj yok doğru var. Buyrun!-” sözleriyle paylaştı

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