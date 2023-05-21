Abone Ol

Kaftancıoğlu paylaştı: Montaj, dublaj yok doğru var…

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mülteci konusuna ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kaftancıoğlu, “Montaj, dublaj yok doğru var. Buyrun!” ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 15:27 - 21 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kaftancıoğlu paylaştı: Montaj, dublaj yok doğru var…

CHP İstabul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından bir video yayınladı. Paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ana muhalefetin başındakiler ve yanındakiler ne diyorlar? ‘Biz seçimi kazandığımızda, bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. Biz göndermeyeceğiz” şeklindeki sözlerine yer verildi.

Videoda, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Buradan ilan ediyorum; ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta” şeklindeki konuşması da yer aldı.

Kaftancıoğlu söz konusu videoyu,Recep Tayyip Erdoğan imzalı “Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar: Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar, biz göndermeyeceğiz!” ifadelerini “-Montaj, dublaj yok doğru var. Buyrun!-” sözleriyle paylaştı

Kaftancıoğlu’ndan Soylu'ya: Kıskanma değişikİlginizi ÇekebilirKaftancıoğlu’ndan Soylu'ya: Kıskanma değişikKaftancıoğlu’ndan yeni kampanya sloganı: 'Haydi Millet, kalbinize kuvvet'İlginizi ÇekebilirKaftancıoğlu’ndan yeni kampanya sloganı: 'Haydi Millet, kalbinize kuvvet'Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya cevap: Fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensinİlginizi ÇekebilirKaftancıoğlu’ndan Soylu’ya cevap: Fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam