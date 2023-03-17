Kahraman yüzme antrenörü sel felaketinde 5 çocuğu kurtardı

Şanlıurfa'da selden en çok etkilenen Süleymaniye Mahallesinde yaşayan yüzme antrenörü Resul İncik (28), göle dönen sokakta yüzerek ulaştığı evde mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı.

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Şanlıurfa’da 14 Mart gecesi başlayan, sabah saatlerinde kadar devam eden şiddetli yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, 15 kişi yaşamını yitirdi. Halen kayıp olan 1 kişinin arandığı kentte, yüzlerce ev, iş yeri ve araç hasar gördü.

Selin en çok etkilediği Karakoyun Deresi’nin hemen yakınındaki Süleymaniye Mahallesi’nin derenin taşmasının ardından kısa süre sonra sel suları ile dolduğu, özel bir spor kompleksinde yüzme antrenörü olan Resul İncik’in, mahsur kalan 5 çocuğu yüzerek kurtardığı ortaya çıktı.

Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda özel bir okulda yüzme antrenörü olan Resul İncik, sel felaketinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

* Olay günü annemin feryadına uyandım. Sokağın başına çıktım. İlerideki ailelerden çığlık sesleri geliyordu. İnsanlar çaresiz bir şekilde izliyorlardı. İlk defa başımıza böyle bir durum gelmişti. Yüzme bilen kişi sayısı da çok az olduğu için annem benim mesleğimden dolayı hemen uyardı, komşulara yardım etmem gerektiğini söyledi.

* Sokağın başında bir evde 5 çocuk mahsur kalmıştı. Ben suya atladım ve evlerinde mahsur kalan 5 çocuğu tek tek çıkardım. Ardından evimize aldık. Aldığım çocuğu eve bırakıp tekrar döndüm ve sırayla hepsini kurtardım. Pencerelerdeki demir korkuluklar suyun şiddetinden sallanıyordu. O korkulukları çekip çocukları o şekilde çıkardım. Çocukların içerisinde 2-3 yaşlarında olanlar da vardı.

* Çok kötü bir durumdu dereden deniz dalgası gibi dalgalar geliyordu. Benim de antrenör olmam ve yüzmeyi iyi bilmem mahalleli için bir avantaj oldu. Allaha şükürler olsun, can kaybımız olmadı.

* Şu an bizim evimizde bir hasar yok. Komşularımıza yardım etmeye devam ediyorum. (DHA)

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