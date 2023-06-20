Kayınvalidesini bıçaklayarak öldürmüştü ifadesi ortaya çıktı

Muğla'da, tartıştığı kayınvalidesi Sevgi Ağı'yı (58) bıçaklayarak öldüren Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu'nun (26) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

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Datça ilçesi Kızlan Mahallesi’nde yaşayan Sevgi Ağı ile kızı Özlem Tutlu ve işsiz damadı Ali Murat Tutlu arasında 17 Haziran’da saat 16.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Murat Tutlu, ekmek bıçağıyla kayınvalidesi Sevgi Ağı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sevgi Ağı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağı’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu, sekv edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

“CÜSSELİ OLDUĞU İÇİN KARŞI KOYMAKTA ZORLANDIM”

Ali Murat Tutlu, savcılıktaki ifadesinde, kayınvalidesi Sevgi Ağı ile altlı üst oturduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Ailevi sebeplerden dolayı burayı terk etmek istiyorduk. Eşimle beraber buradan ayrılarak, kendi ayaklarımız üstünde durmak istediğimizi kayınvalideme söyledik. Fikirlerimizi beğenmedi. ‘Size kahve yapayım’ diyerek mutfağa gitti.

Mutfaktan aldığı bıçakla Özlem’in üstüne yürüdü ve yatak odasına doğru kovaladı. Durumu görünce arkasından gittim. Eşimi bıçaklamak için hamle yapacağı sırada tutmak zorunda kaldım. Tuttuğum yer bıçağın keskin tarafına denk gelmesi sebebiyle elim kesildi ve bıçak elimde kaldı.

Kayınvalidem cüsseli olduğu için karşı koymakta zorlandım. Elimdeki bıçakla kendimi savunarak hedef gözetmeksizin birden fazla bıçak darbesi vurdum. Daha sonra yere yığıldı. Eşime telefonumu vererek 112’ye haber vermesini söyledim”

“ANNEM MUTFAKTAN ELİNDE BIÇAKLA GELDİ”

Özlem Tutlu da ifadesinde şunları söyledi:

“Börek yapmak için annemin yanına indim. Eve yoğurtçu gelecekti. Yabancı geldiğinde oğlum rahatsız oluyor. Pandemiden kalma bir alışkanlık olduğu için başkalarının yanında çok bulundurmuyoruz. O nedenle yukarı çıkmıştım.

Sonra tekrar aşağıya annemin yanına indim. Ardından eşim geldi. Eşimle önceden Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşıyorduk. Ali’nin oradaki işi iyiydi. Bozüyük’e yerleşmeye karar verdik. Anneme söylemek için konuşmaya başladık. Torunundan uzak kalamayacağını, Datça’dan ayrılmamamızı istedi. Kararımızın kesin olduğunu dile getirdik.

Annem, ‘Kahve yapayım, rahat rahat konuşalım’ diyerek mutfağa gitti. Mutfaktan elinde bıçakla geldi. ‘Torunumu götüremezsiniz’ diyerek bıçakla üzerime yürüdü. Yatak odasına doğru koştum. Annem bıçakla bana saldırmaya çalışıyordu. Yatağın üzerine çıktım.

Eşim, annemin elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Ali’nin parmakları kesildi. Annem hâlâ saldırmaya çalışıyordu. Yaşanan arbede sırasında eşim bıçağı almayı başardı. Olayın şokundaydım. Eşim beni korumak için bıçağı gelişigüzel salladı ve annemin boğazına denk geldi. Tam olarak olayı göremedim”

Her şeyin çok hızlı geliştiğini de vurgulayan Tutlu, “Hiç beklemediğim bir şeydi. Annemin yere yığıldığını gördüm” dedi. (DHA)

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