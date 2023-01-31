Kemal Kılıçdaroğlu böyle seslendi: Ben Kemal, geliyorum!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, 'Ben Kemal, geliyorum' "ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

*Türkiye artık şunu bilmeli, ayrışmayacağız, inadına kucaklaşacağız. Kavga etmeyeceğiz, inadına barışacağız. Bu güzel ülkemize huzuru ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka getireceğiz.

“AKILCI ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ”

*Her soruna akılcı çözümler ürettiğinizde barışık bir toplumu inşa etmiş olursunuz. Hedefimiz de böyle bir siyaset anlayışı. Bu siyaset anlayışını Türkiye’ye getireceğiz. Altı lider birlikteyiz, birlikte demokrasiyi savunuyoruz. Var olan sorunlara akılcı çözümler üreteceğiz.

“TÜRKİYE’Yİ BİR CEZAEVİ OLMAKTAN KURTARACAĞIZ”

*Belgesel çeken arkadaşımız Sibel Tekin tutuklanmıştı neden belgesel çektin diye, tahliye edilmiş, güzel bir haber. Kapalı cezaevinden açık cezaevine hoş geldin Sibel, Türkiye’yi bir cezaevi olmaktan kurtaracağız ama.

DOĞALGAZ ÇIKIŞI

*Rusya Ukrayna savaşından sonra doğalgaz fiyatları yüzde 80 düştü. Dünyada ucuzladı. Erdoğan hiç ses çıkarmıyordu. Sanıyordu ki Bay Kemal’in dünyadaki gelişmelerden haberi yok! Hemen söyledim, haberim var.

*Doğalgaz fiyatları yüzde 80 düştü sen niye düşürmüyorsun dedim. Hemen harekete geçtiler. Sadece sanayiciler ve doğalgaz santralleri için düşürdüler, az düşürdüler ama. Konutlarda iş yerlerinde yok. Oralarda düşürmediler.

*Kışın en ağır geçtiği mevsimin en derinden hissedildiği Erzurum Kars gibi kentlerimiz var. Doğalgaz fiyatını neden düşürmüyorsun kardeşim. Sen de yüzde 80 ucuz alıyorsun, neden milletin sırtına bunu yıkıyorsun.

*Bu adaletsiz bir vergi, çözümünü istiyoruz. Umuyoruz konutlarda, iş yerlerinde doğalgaz fiyatını düşürmüş olurlar.

*Allah nasip eder iktidar olduğumuzda göreceksiniz, hiçbir evin ne doğalgazı ne elektriği ne suyu kesilecek. Sosyal devlet onların yanında ve hizmetinde olacak.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

*Asgari ücrete büyük zamlar yaptılar sözde. Bu zammın enflasyonla eriyeceğini tahmin ediyorduk ama bu kadar hızlı eriyeceğini düşünmemiştik.

*Asgari ücret 8 bin 500 lira. 4 kişilik ailenin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür fiyatları toplanıyor ve asgari ücret belirleniyor. Asgari ücret alanların sayısı 5 milyon 400 bin kişi.

*Onlar şu anda açlık sınırının altında maaş alıyor. Türk İş’in belirlediği açlık sınırının altında kaldı bu asgari ücret.

*Alın terinin bu kadar ucuzlatıldığı, insanların açlık sınırının altında maaş almaya mahkum edildiği bir tek adam rejimi var. Benim görevim iktidar olduğumuzda hiçbir asgari ücretlinin açlık sınırının altında maaş almayacağı bir düzeni inşa etmektir.



BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE YAŞANANLAR

*Zorba iktidarlar korkaktır. Zulmederek ben güçlüyüm demek ister. Boğaziçi’ne kayyum atandı. Niye atanır? Bir süre kaldı, dayanamadı ayrıldı. Bu sefer kendi içlerinden kayyum çıkardılar.

*Okulun içinden çıkan kişi bir Brütüs aslında. Boğaziçi Üniversitesi sıradan bir üniversite değildir. Dünyanın en önemli ve en saygın üniversitelerinden biriydi.

*Brütüs Naci durmadı. Okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptıkları bir bina var. O binaya da el koydu. Zorbalık yaptı. Buradan Naci’ye sesleniyorum; zulümden, adaletsizlikten, baskıdan hoşlanmam. Bunu yapanları da asla affetmem.

*Naci kayyum düzenine son verdiğimiz zaman görecektir ‘geliyor gelmekte olan’ın ne anlama geldiğini.

ORTAK MUTABAKAT METNİ

*Altı lider bir araya geldik, devlet için bir beka sorunu haline gelen tek adam rejimini değiştirip, demokrasiyi getirmek için bir araya geldi.

*Cumhuriyet tarihinde altı lider bir araya gelip 2300’ün üzerindeki soruna tek tek çözüm üretiyorsa, oybirliğiyle yapıyorsa Türkiye’nin geleceği aydınlıktır” dedi.

*Hiç kimse endişe etmesin, devleti yeniden inşa edeceğiz. Yolsuzluk, hırsızlık var; bunu engelleyelim diye hiç konuştular mı? Demediler, oradan besleniyorlar.

*Yolsuzluktan besleniyorlar. Devletin saygınlığını koruyacağız. Sağlıktan adalete, dış politikadan çiftçinin sorunlarına kadar.

*9 başlık, 2300’ün üzerinde vaadimiz var. Oy birliği ile alındı bu kararlar. Tarihimizde bir ilktir. Bütün demokrasi tarihini yazacak olan hocalar bu kitaba atıf yapmadan yazamayacaklardır.

*Biz önyargılarımızla değil, aklımızla hareket ederek sorunları çözmeye çalışıyoruz. Biz onlar gibi değiliz, onlar malı götürüyorlar.

*Biz herkesin hakkını ve hukukunu teslim etmek için mücadele ediyoruz. Biz dolu hapishaneleri değil, hapishanelerinde kimsenin olmadığı bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa etmek istiyoruz.

*İlk yapacağımız iş, durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız, burada var. Memleketin hangi halde olduğunu uzmanlar araştıracak, altı liderin önüne koyacak. Bilgiye dayalı karar almak zorundasınız.

“BAY KEMAL ASLA GERİ ATMAZ!”

*Strateji ve planlama teşkilatı kuracağız. Plansız, programsız devlet olmaz. Uzmanlar strateji ve planlama teşkilatında görev alacak. MB’nin bağımsızlığını sağlayacağız. Ekonomik ve sosyal konsey çalışacak.

*Var olan sorunları, sorunu yaşayanlardan dinleyeceğiz. Biz o sorunu çözmek için çaba harcayacağız. Bütçe disiplininin sağlayacağız. Kamu ihaleleri şeffaf olacak.

*Asıl panik ne zaman başladı biliyor musunuz? Partimizin uzman ekipleri, hazineden çalınan paraların peşine düştüğü an. O raporlar geldiğinde paniğe kapıldılar.

*Devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ben korktum mu! Vız gelir, tırıs gider, Bay Kemal asla ve asla geri adım atmaz!

*Kaya gibiyiz, sır gibiyiz, yiğit gibiyiz, asla geri adım atmayacağız! Her şeyleriyle gelsinler, bir milim geri adım atmayacağız.

SAYIŞTAY’A REST!

*Sayıştay’a ve onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. Meclisin bütçesini denetleyen Sayıştay’dır çünkü. İktidara geldiğimizde o raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem, görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir!

*Milletimin önünde açıkça ifade ediyorum, raporda görmezsem yakarım sizleri! 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde kendi raporlarımızı sizin raporlarınızla karşılaştıracağım. Kim görevini yapmış kim yapmamış göreceğiz.

*Sayıştay’a son bir şans vermek için onlardan randevu talep edeceğim ve baş başa ayrıntılı konuşacağım. Son bir Bay Kemal uyarısı yapmak istiyorum; beytülmale dokunan yanacaktır.

‘ÇETEMETRE’

*Halkıma bir taahhütte bulunmak istiyorum: Çeteleri temizleme, devlet hazinesinden sülükleri temizleme operasyonum başlamadan önce Ankara’ya dev bir dijital pano kurduracağım.

*Adı çetemetre olacak! Halktan çalınan ve geri alınan her doları görecekler bu panoda. 418 milyar doları burada görünceye kadar asla durmayacağım!

*Onların Türkiye’deki mal varlıkları, yurt dışına kaçırdıkları, ailelerine transfer ettirdikleri her kuruşun peşine düşeceğim.

“BEN KEMAL GELİYORUM”

*Benim helalleşeceğim, haksızlık yapılanlardır. Kimse haksızlık yapıldıysa onunla oturup helalleşeceğim.

*Roboski ile Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi ile Soma ile başı kapalı kızlarımıza haksızlık yapıldığı için, biz o dönemde suskun kaldığımızdan dolayı onlarla da helalleşeceğiz.

*Liste uzun. Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz açıktır; vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geri.

*Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, ‘Ben Kemal, geliyorum’.

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