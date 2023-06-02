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Kılıçdaroğlu yeni milletvekilleri ile buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de görev alacak partisinin yeni milletvekilleri ile görüştü.

Yayınlanma: 15:51 - 02 Haziran 2023 Güncellenme:
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 28’inci dönemde TBMM’de görev alacak milletvekilleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kılıçdaroğlu ile birlikte Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay da katıldı.

CHP’den yeni dönemde Meclis’e 169 milletvekili girerken, bunlardan 62’sinin ilk kez vekil sıralarında yer alacağı belirtildi. (DHA)

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