Kılıçdaroğlu’na tam yetki verildi
CHP grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi.
CHP grup toplantısı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde basına kapalı yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayan toplantıya, deprem bölgesinde görevli milletvekilleri çevrim içi katıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı toplantıda, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi” hazırlıkları görüşüldü.
CHP grubu, Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir” dedi.