Kışla Dağı ormanını böyle katlettiler

Akbelen Ormanları'nda 5 gün öncesine kadar Kışla Dağı Ormanı olarak bilinen 700 metre uzunluğunda, 300 metre genişliğindeki tepe bugün tamamen ağaçsız çorak bir hale döndü.

Yaşar ANTER

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Kışla Dağı Ormanı’nın kesilmemesi için çevreciler ve köylüler kesim alanına girmiş, arbede yaşanmıştı. Maden şirketinin araçlarının Jandarma kontrolünde sahada tam gaz çalışmaya devam ettiği görüldü.

Avukat Arif Ali Cangı ise yaptığı konuşmada, “Akbelen Ormanı maden ocağı olursa bölge tamamen maden sahası haline getirilecek. O yüzden bu aşamadan sonra yapılan bu katliamın, kıyımın hesabının sorulmasının yanı sıra şimdi Akbelen Ormanı'nın maden ocağı haline getirilmesine engel olma zamanı. Burada maden ocağı açtırmazsak 5-6 yıla kalmaz bu orman yeniden eski haline gelir” diye konuştu.

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