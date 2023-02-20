‘Kolon kesildi’ iddiasına takipsizlik veren savcıya 7 yıl sonra inceleme
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında 7 yıl sonra inceleme başlatıldı.
Adalet Bakan Bekir Bozdağ, Rende Sitesi’nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016’da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK’ye inceleme izni verdi.
Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.