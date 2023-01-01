“Lozan’ın gizli maddeleri” gündem oldu

Yıllardır Türkiye'nin değerli yeraltı kaynaklarına ulaşmasının Lozan Antlaşması'ndaki gizli maddelerle yasaklandığı yalanı, 2023'e girilmesiyle yeniden gündem oldu. Sosyal medyada #gizli etiketiyle gerçeği yansıtmadığı defalarca açıklanan bu iddiayı tiye alan paylaşım yapıldı.

Sozcu.com.tr

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İsviçre’nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan dönemin Türkçesi ile ‘Lozan Sulh Muâhedenâmesi’ Lozan Antlaşması 2023 yılına girilmesiyle yeniden gündem oldu. Lozan Antlaşması’nı gündeme taşıyan ise anlaşmada var olduğu iddia edilen gizli maddeler.

Kaynağı bilinmese de toplumun büyük bir kesiminde kabul gören ama gerçeği yansıtmayan bu iddiaya göre; Türkiye’nin anlaşmadaki gizli maddeler nedeniyle topraklarında bulunan bor, petrol, altın gibi değerli madenleri çıkarması 100 yıl boyunca yasak.

2023’e girilmesiyle bu maddelerin geçerliliğini yitireceği ve çıkarılacak madenlerle ülkenin büyük bir zenginliğe kavuşacağı iddiası defalarca yalanlansa da inandırıcılığını sürdürüyor.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte bu iddia sosyal medyada #gizli etiketiyle gündem oldu. Binlerce kullanıcı söz konusu gizli maddeleri tiye alan paylaşımlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Uğur Dündar: Lozan’ın gizli maddeleri 2023’de açıklanacak diyenler şimdi nereye gizlenecekler, çok merak ediyorum!..

Sinan Oğan: Ve an itibarıyla 45 dakikadır 2023'teyiz. Tüm hazırlıklar yapıldı, Lozan'ın gizli maddelerinin açıklanması için tüm engeller kalktı. Artık topraklarımızın altındaki petrolü çıkarmak için hiçbir engel kalmadı. #TürkiyeYüzyılı başlıyor…

Not: Bu twit benim takipçilerim için değil!

Durmuş Yılmaz: Gözün aydın TR, Lozan'ın gizli (!) maddeleri bu gece 00.00 dan itibaren kalktı. Nereden başlıyoruz? Altından mı, petrolden mi, bordan mı yoksa hepsinden mi?

Armağan Çağlayan: Lozan bitti diye evi patlattık. Bor çıktı. Kim alıyor bu borları? Nereye satıyoruz ?

Gürbüz Çapan: Şu an İ. Melih Gökçek çok heyecanlı; 50 dakika sonra Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri yürürlükten kalkacak ve Adıyaman'da bulunan 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerini çıkartabileceğiz.

Memleket Partisi: Lozan… Gizli maddeler… 2023… Bu iddialar kesinlikle gerçek dışı…

Metin Ergun: Lozan'ın gizli maddeleri 2053'e kadar uzatılmış:))

Ozan Balık: Lozan antlaşmasının gizli maddesinin olmadığı ortaya çıkalı yıllar oldu! Ama bazı gericiler gizli sohbetlerde hala olduğunu söylemeye devam ediyordu. O yalan da bugün itibari ile sona erdi!

Ata Benli: Mutlu yıllar arkadaşlar çok şükür Lozan'ın gizli maddeleri kaldırıldı bu yıl hepimize hayırlı uğurlu olsun

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