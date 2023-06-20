Lüks siteye dördüncü baskın: Listesinde siyasi parti lideri de var

İstanbul’da birçok kişinin çoklu daire satışlarıyla mağdur edildiği Fly Butik Sitesi'yle ilgili 4’üncü dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Adaletin Aydınlığı Partisi liderinin de bulunduğu 24 kişinin yakalanması hedeflenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'taki Fly Butik Sitesi'nin satış ve yönetiminin suç örgütlerinin eline geçtiği ve birçok kişinin mağdur edildiği iddiasıyla, daha önce 3 operasyon düzenlemiş, 55 şüpheli yakalanmıştı.

Aynı daireleri birden fazla kişiye sattıkları, haklarını arayanları baskı ve dayakla sindirdikleri öne sürülen şüphelilerden 22'si tutuklanmıştı.

24 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iddiaya göre, ‘daire satın alanları mağdur eden, site içerisinde önceden ikamet eden kişileri silah zoruyla evinden çıkaran ve yaralayan’ yeni şüpheliler belirledi. Polisin tespit ettiği 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar bu sabah operasyona dönüştü.

SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANI

Özel harekat polisinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda, aralarında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 27 mermi ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü. Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in daire satışlarında aracılık yaptığı ve 5 mağdurun hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fly Butik Sitesi projesi, arsa ve proje sahibi Metin U.'nun binalardan birine astığı ‘Bilgimiz dışında sahte satışlar yapılmaktadır’ afişi ile gündeme gelmişti. İddiaya göre, Metin U.'nun ortağı Mehmet Ö. kimseye bilgi vermeden, daire satış işini, liderliğini Çetin Ş. ve Nihat A.'nın yaptığı çeteye verdi.

Çete üyeleri, aynı daireleri, birden fazla kişiye satarak ev hayali kuran çok sayıda kişiyi mağdur etti. Çete üyeleri daire satışıyla yetinmeyip, site yönetimini de ele geçirdi. Site sakinleri yaşananlar üzerine eylem yaptı, tepki gösterenler tehdit edildi.

Suç örgütünün, siteden 2 daire satın alan Afgan uyruklu bir pilotun dairelerinden birini zorla elinden aldığı da öne sürüldü. Afgan pilotun darp edildiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

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