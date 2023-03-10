Marmara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada; bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi. Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yarın, pazar günü ise bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildi.

Rüzgarın, yarın bölge genelinde güney yönlerden (lodos) fırtına; yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde olması bekleniyor. Yarın bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. (DHA)

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