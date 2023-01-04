MHP, “Sinan Ateş suikastı” sonrası sessizliğini bozdu

MHP, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in geçen hafta Ankara'da öldürülmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş, geçen yıl 30 Aralık günü Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sinan Ateş, 2019 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı koltuğuna oturmuş, 2 Nisan 2020 tarihinde yine Bahçeli’nin talimatıyla istifa etmişti.

İki çocuk babası Ateş’in öldürülmesi sonrası MHP’nin taziye mesajı yayımlaması dikkat çekmişti. Bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

BOZGUNCULUK KRİZLERİ

– MHP'nin siyaset sahnesindeki yapıcı rolünü, itici gücünü ve millet nezdindeki itibarını hazmedemeyen bazı çevrelerin, son günlerde yaşanan bazı hadiseleri bahane ederek partimiz aleyhinde bozgunculuk krizlerine girdiği gözlemlenmektedir.

– Dost görünen düşmanlarımızdan da, açık hasımlarımızdan da, siyasi rakiplerimizden de partimize, teşkilatlarımıza ve mensuplarımıza akla hayale gelmedik asılsız suçlamalar yöneltilmekte, hakkımızdaki alçakça ithamlar birbirini kovalamaktadır.

HER ZAMANKİNDEN DAHA SEVİYESİZ YÖNTEMLER

– Biz sabır ve suhulet gösterdikçe, itidal ve müsamaha ikliminde kaldıkça; fitne ve fücur erbabı çarklarını daha bir ihtirasla döndürmekte, daha bir cesaretlenip fütursuzlaşmakta, her zamankinden daha seviyesiz yöntemlere başvurarak hücumlarını arttırmaktadır. Davamızı, Ülkücü Hareket'i ve partimizi ilgilendiren hassas konulardaki sessizliğimiz, sakın ola ki aczimize yorulmasın!

ZAMAN HER ŞEYİN İLACIDIR

– Hazreti Ali’nin veciz bir sözü vardır, “Susmak vakardır.” diye… Susup sükût ettiysek; fitne kazanını kaynatan dönek, hain ve facirlerin ateşine odun taşınmasına engel olmak istediğimizdendir. Zaman her şeyin ilacıdır. Bazen sabretmeyi bilmek gerekir.

– Sabırlıyız ama zayıf asla değiliz. Beklemesini biliriz ama mütereddit değiliz. Sabrımızı sınayanlara da hayat ve siyaset dersi vermekten imtina etmeyiz.

Zaman, MHP’nin davasında ve tutarlı politikalarındaki haklılığını gösterecektir. Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur; desise, entrika ve fitne erbabını susturmasını biliriz.

SAHTE KABADAYILARA PABUÇ BIRAKMAYIZ

– Vakti geldiğinde Hazreti Ali’nin kılıcı Zülfikar olur; şer güruhunun zehir saçan dillerini kesip bozguncuların boynunu koparırız. MHP’nin acılarına el ovuşturup sevincine buğzedenlerin suretihaktan görünmelerine prim vermeyiz. Timsah gözyaşlarına kanmayız. Yalancı pehlivanlara, sahte kabadayılara pabuç bırakmayız.

– Kurusıkı atanlara itibar etmeyiz. 53 yıldır durduğumuz yerden milim oynamayız. Geldiğimiz noktadan dönmeyiz. Akrebin kıskacında yoğrularak sürdürdüğümüz siyasi mücadeleden, tutarlı duruşumuzdan zerrece taviz vermeyiz. İlkelerimizi, tutarlı siyasi duruşumuzu savunmaktan geri durmayız.

YALAN, FİTNE, FESAT DÜŞMANIZ OLMUŞTUR

– Doğru bildiğimizden şaşmaz, tavrımızı değiştirmeyiz. Biz, yolumuzdan dönmez, hedefimizden sapmayız. MHP; bugüne kadar Hakk'ın, hakikatin peşinde olmuştur, bundan sonra da aynı çizgide cesaret ve kararlılıkla yürüyecektir. Ahlak, dürüstlük, ehliyet ve liyakat daima temel düsturlarımız; yalan, fitne ve fesat düşmanımız olmuştur.

BERTARAF ETMESİNİ BİLİRİZ

– Bizden görünüp bizi birbirimize düşürmeye çalışanların, üzerimizden siyasi çıkar sağlamasına fırsat vermeyiz. Bizi anlamak istemeyenlere sabırla haklılığımızı anlatmaktan da geri durmayız. Bununla birlikte, bizi dost bellemeye niyeti olmayanlara alaka ve dostluğumuzu heba ve feda etmeyiz. Bize zorluk çıkarmaya, yolumuza engel döşemeye çalışanları bertaraf etmesini biliriz.

KARANLIK MAHFİLLERDE TEZGAHLANAN KİRLİ OYUNLAR

– Bizim tarafımız ve yerimiz bellidir. Tarafımız Türk milleti, yerimiz milletin sinesidir. Yolumuz Hak yolu, hedefimiz milletin bekasıdır. Türk milleti var oldukça MHP de var olacaktır. MHP, aziz milletimizin varlık sigortasıdır ve bu fonksiyonunu icra etmesine hiç kimse engel olamayacaktır.

– Karanlık mahfillerde tezgâhlanan kirli oyunlar; MHP’nin birlik ve beraberliğini, kuvvetli teşkilatlarımızın dirlik ve düzenini bozamayacaktır. MHP, 53 yıldır her badireden, her engelden, her tuzaktan güçlenerek çıkmayı bilmiştir. İtibar suikastları, aleyhimizdeki algı çalışmaları, partimizi güçten düşürmeye, takatimizi tüketmeye matuf saldırılar, bizi yolumuzdan döndüremeyecektir.

– Kitleleri şaşırtmaya, ortalığı karıştırmaya, kaos yaratmaya, MHP'nin kurumsal kimliğini lekelemeye dönük dolap ve tezgâhlar karşısında en adil hakem Türk milletidir. Biz; Hakk'a ve hakikate inandığımız gibi, milletimizin ferasetine de güveniyoruz.

– Olaylar, insanlar, kurumlar, senaryo ve kurgular üzerinden MHP'yi zaafa uğratacağını, ışığının söndürüleceğini vehmedenler aldanmaktadır. MHP, siyasette kutup yıldızıdır. MHP; milletimizin kader çizgisinde bir istikbal kervanı, istiklal bayrağıdır.

HİÇBİR BEŞER MANİ OLAMAYACAKTIR

– Sırtlandığımız kutsal yükü Kızılelma”ya götürmemize, taşıdığımız bayrağı zirveye çıkarmamıza hiç kimse, hiçbir beşer mani olamayacaktır. Bayrağı lekelemeyecek, lekeletmeyeceğiz. Nefislerini zirveye taşımaya mütemayil fitne erbabının, davamızın ismetini kirletmesine izin vermeyeceğiz.

– Partimizi zarara uğratmaya, itibar ve haysiyetten düşürmeye; milletimizin sinesindeki, yüreğindeki yerini değiştirmeye yeltenenlerin çabaları beyhudedir. Partimizin millet nezdindeki muhabbet ve kredisini hiç kimse tüketemeyecektir. MHP'ye oyun kurmaya, başına tezgâh açmaya çaba gösterenler ziyandadır.

DEVRAN DEĞİŞMEYECEKTİR

– MHP; bugüne kadar itibar suikastlarından, haysiyet ve şeref pusularından güçlenerek çıkmıştır; bundan sonra da devran değişmeyecektir. MHP camiası; kirli tezgâhlara düşmeyecek, çirkin oyunlara gelmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhları manevi rehberimiz, bize bıraktıkları mücadele azmi kudret kaynağımızdır. Yüce Allah; fasıklarla değil, doğrularla birliktedir!

İlginizi Çekebilir Akşener açıkladı: Sinan Ateş'in ailesinin özel bir talebi oldu...

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan iktidara ‘Sinan Ateş’ cinayeti tepkisi: Düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz

İlginizi Çekebilir Sinan Ateş cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı